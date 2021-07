Medic român: Se uită unii ciudat la mine și nu pricep cum de am ajuns la 35 de ani și nu sunt însurat. N-am nici copii

Medicul Vasi Rădulescu, în vârstă de 35 de ani, explică de ce nu este căsătorit și nu are copii.

„Se uită unii ciudat la mine și nu pricep cum de am ajuns la 35 de ani și nu sunt însurat. N-am nici copii.

1. Nu cred neapărat în „instituția căsătoriei”.

Dacă alții cred, e treaba lor. Treaba mea nu e să judec ce cred și aplică alții.

2. Nu sunt pregătit să am un copil.

Știu că nu voi fi niciodată pe deplin pregătit pentru asta, dar pentru mine este un stres uriaș să mă gândesc că nu pot crește acel copil în armonie. Pentru că, la cum sunt acum, nu pot. Am nevoie să domesticesc mulți demoni proprii, să așez niște rotițe în psihic, să ating o oarecare maturitate emoțională. Mai am nevoie să ating și un confort financiar, pentru că n-aș vrea să-mi cresc copilul în lipsuri. Ține de responsabilitatea mea să-i ofer hobby-uri, călătorii, lecții, sporturi, orice pot, ca să crească bine și frumos. Momentan am carențe și-mi asum asta.

Nu, nu trebuie să vă uitați ciudat la mine.

Am colegi de liceu care s-au căsătorit la 20 de ani și au făcut 2-3-4 copii. E viața voastră. Nu aveți dreptul să o judecați pe a mea. Eu o trăiesc așa cum pot, fac niște alegeri, mă dau cu capul de pereți, am un milion de gânduri pe secundă, fac un miliard de greșeli”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul de Facebook.

„La fel, nu aveți dreptul să vă uitați strâmb dacă prefer să stau singur perioade lungi de timp, pentru că așa funcționez eu. Încerc să fac pace cu mine. Încerc să fac multe lucruri frumoase, când în spate e haos”, a concluzionat medicul.

Lista medicului Vasi Rădulescu: Fă aceste 11 lucruri

În altă ordine de idei, Vasi Rădulescu a realizat o listă cu 11 lucruri pe care oricine ar trebui să le facă:

„1. Citește în fiecare zi măcar 25 de pagini dintr-o carte. Dacă poți mai mult, cu atât mai bine.

2. Fă-ți o colecție de site-uri premium și vizitează-le dimineața, la cafea, să îți iei știrile și noutățile.

3. Redu pe cât posibil sau chiar elimină televizorul.

4. Învață o limbă. E printre cele mai stimulante activități pentru creier. Engleza îți trebuie peste tot în lume, dar poți învăța franceza, spaniola, italiana, germana, în funcție și de pasiuni sau necesități.

5. Cumpără cărți. Măcar una pe lună. Dacă nu-ți faci timp și fonduri pentru cărți, înseamnă că undeva e o mare problemă.

6. Ai mare grijă la fake news. Informează-te din surse bune, nu distribui articole de pe site-uri dubioase, nu pica în orice capcană. E în datoria ta să înveți cum să culegi informația bună, ajutat firește și de sfaturile unor profesioniști (cum ar fi în domeniul sănătății).” Continuarea, AICI!