Maurer, Bârlădeanu, Mănescu, Ştefan Andrei, mărturii despre Nicolae Ceauşescu. Lavinia Betea: Ce mai poate fi spus nou despre cuplul dictatorial

"Aparent, s-a spus totul. S-a spus chiar mai mult decât totul, cum îi spunea lui Ceauşescu să spună: ‚să facem totul’. Adică lucrurile au dobândit o anvergură care este foarte greu de controlat. Însă lucrurile acestea sunt disparate. Este ca şi cum ai avea să spunem o haină, dar bucăţile din respectivul veşmânt sunt disparate, de această difuziune pe care o are mass-media hipertrofiată de astăzi.

Ceea ce am făcut eu a fost această adunare a bucăţilor respective, această selecţie a lor, această catalogare în veridice sau non-veridice, pentru că multe lucruri sunt puse în circuit de către personaje secundare, de către oameni care doresc să intre în atenţia publică şi, după cum bine ştim, o metodă tipică de fabricare a prestigiului este aceea de a te asocia cu nişte persoane arhicunoscute şi, mai ales, să te asociezi în calitate de combatant al lor.

Şi atunci vă spuneam că munca aceasta e una de 30 de ani. Am avut şi şansa de a lucra în instituţii de presă care mi-au permis accesul la martorii de prim rang – pentru că istoricul ştie foarte bine că sursele pe care tu le consulţi, mai ales acei martori pe care tu îi intervievezi trebuie să fie surse de rangul întâi, adică realmente oameni care au fost acolo, aceia care au luat parte la eveniment, care au fost lângă personajul despre care vorbesc", a explicat Lavinia Betea.

VIDEO

Care au fost sursele "de rangul întâi"

"Am avut şansa mai multor surse de rangul întâi. De ordinul zecilor aş spune. Eu am început demersurile, incursiunile în această lume a trecutului, prin a intervieva foşti lideri comunişti. Primul dintre aceştia a fost Ion Gheorge Maurer care se afla la o vârstă avansată, am scris o carte de interviu, a fost o primă carte despre regimul comunist. Apoi o sursă foarte bună a fost Alexandru Bârlădeanu. El a fost un om care i-a cunoscut la modul direct şi pe Gheorghiu-Dej, şi pe Ceauşescu, dar şi pe urmaşul post-ceauşist Ion Iliescu, fiind implicat în actul conducerii cu toate aceste trei personaje reprezentative ale istoriei noastre recente. A fost apoi Corneliu Mănescu, cu care de asemenea am scris o carte pe care din păcate nu am putut s-o termin pentru că a decedat, apoi a fost Ştefan Andrei – unul dintre miniştrii de Externe ai României foarte cunoscuţi, apoi generalul Constantin Olteanu, oameni care i-au cunoscut pe Ceauşeşti din locurile lor natale, oameni care au lucrat cu ei, traducătoarea de limbă engleză a Elenei Ceauşescu. Toţi aceşti martori cărora le-am luat interviuri se află în lungile liste ataşate în bibliografia acestei cărţi", a declarat Lavinia Betea.