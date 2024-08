Mărturiile cutremurătoare ale celor care au văzut cum s-a scufundat iahtul de lux în apropiere de Palermo. O mamă a reușit să își salveze fetița de un an

O mamă britanică aflată la bordul iahtului de lux care s-a scufundat în largul coastei Siciliei a descris momentele din groază prin care a trecut. Aceasta a povestit că și-a ținut fetița deasupra suprafeței mării pentru a o salva de la înec. Charlotte Golunski, partenerul ei și fiica lor de un an se numără printre cele 15 persoane care au fost salvate de pe iahtul de lux Bayesian luni dimineața.

Șase persoane - inclusiv antreprenorul britanic în tehnologie Mike Lynch - sunt date dispărute, iar un bărbat a fost găsit mort în afara epavei. Pe iaht se aflau 10 membri ai echipajului și 12 pasageri în momentul în care acesta s-a scufundat în largul orașului Palermo, după o furtună puternică.

S-a simțit ca „sfârșitul lumii”

Charlotte a declarat pentru ziarul italian La Repubblica că familia ei a supraviețuit deoarece se aflau pe punte în momentul în care iahtul s-a scufundat. Ea a povestit că au fost treziți de „tunete, fulgere și valuri care ne-au făcut să danseze barca” și s-a simțit ca „sfârșitul lumii” înainte de a fi aruncați în apă, scrie BBC.

„Timp de două secunde mi-am pierdut fiica în mare, apoi am îmbrățișat-o repede în mijlocul furiei valurilor”, a spus femeia.

Charlotte a spus că și-a ținut copilul „cu toată puterea, cu brațele întinse în sus pentru a nu se îneca”.

„Era întuneric. În apă nu am putut să-mi țin ochii deschiși. Am țipat după ajutor, dar tot ce auzeam în jurul meu erau țipetele altora”, a mărturisit mama.

Femeia a mai povestit că o barcă de salvare s-a umflat, iar în ea au putut să urce 11 persoane. Toți trei membri ai familiei au scăpat nevătămați și au fost duși ulterior la spital pentru investigații medicale.

Mărturia unui bărbat care se afla pe o altă barcă din apropiere

Karsten Borner, căpitanul unei bărci din apropiere, a povestit că membrii echipajul său au luat la bord câțiva supraviețuitori pe o plută de salvare, inclusiv trei care au fost grav răniți. Tot el a povestit că în urma furtunii puternice iahtul de lux s-a răsturnat și s-a scufundat în „câteva minute”.

„Totul s-a întâmplat în foarte puțin timp”, a spus acesta.

Totodată, un pescar pe nume Giuseppe a declarat pentru Reuters că se afla la bordul unei ambarcațiuni cu motor în momentul în care când a văzut „covorașe și tricouri plutind în mare”.

Un alt martor, Fabio Cefalù, căpitanul unui trauler, spune că era pe cale să iasă la pescuit atunci când a văzut fulgere, așa că a rămas în port.

„În jurul orei 4:15 am văzut o erupție în mare. Am așteptat să treacă. După 10 minute am ieșit pe mare și am văzut perne și restul bărcii ”, a spus el, potrivit rapoartelor agenției de presă EVN.

"Am văzut-o scufundându-se cu ochii mei"

Un alt pescar a spus că a văzut cu ochii lui cum iahtul s-a scufundat. Vorbind pentru ziarul Giornale di Sicilia, acesta a spus că era acasă atunci când a furtuna a lovit.

„Atunci am văzut barca, avea un singur catarg, era foarte mare”, a spus el.

La scurt timp după aceea, a coborât în ​​golful Santa Nicolicchia din Porticello, satul de pescari de lângă Palermo unde s-a desfășurat dezastrul, pentru a vedea mai bine ce se întâmplă.

"Barca încă plutea, apoi a dispărut dintr-o dată. Am văzut-o scufundându-se cu ochii mei", a mai spus bărbatul.

