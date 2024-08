Cine este omul de afaceri, ”varianta britanică a lui Bill Gates”, dat dispărut după ce un iaht pe care se afla s-a scufundat în apropiere de Palermo - Video

Un bărbat a murit şi alte cinci persoane au fost date dispărute, potrivit pazei de coastă italiene. Iahtul de 58 de metri lungime a fost identificat ca fiind ambarcaţiunea The Bayesian, înregistrată în Marea Britanie. Yahtul s-a scufundat cu 22 de oameni la bord cu puţin timp înainte de răsăritul Soarelui, a transmis paza de coastă într-un comunicat.

"Vântul a fost foarte puternic"





Persoanele dispărute sunt de naţionalitate britanică, americană şi canadiană. Printre persoanele dispărute se află și omul de afaceri britanic Mike Lynch. Totodată, printre cele 15 persoane salvate se numără şi un copil de 1 an. "Vântul a fost foarte puternic. Ne aşteptam la vreme rea, dar nu de asemenea intensitate", a spus un reprezentant al pazei de coastă din Palermo. Opt dintre persoanele salvate au fost transferate la spitale locale, iar toate se află în stare stabilă.



Karsten Borner, căpitanul unui vas aflat în apropiere a spus, pentru Reuters, faptul că atunci când a lovit furtuna a fost nevoit să pornească motorul cu scopul de a menţine controlul vasului, dar şi pentru a evita coliziunea cu iahtul The Bayesian. "Am reuşit să menţinem vasul pe poziţie şi după ce furtuna s-a încheiat, am observat că vasul din spatele nostru nu mai era", a zis el pentru presă.



Căpitanul Karsten Borner a spus faptul că echipajul său a găsit câţiva supravieţuitori pe o plută de salvare, dintre care trei erau grav răniţi şi "un bebeluş şi pe soţia proprietarului (iahtului n.red.)" şi i-a luat la bord înainte de a ajunge paza de coastă.

Echipe de scafandri inspectează epava iahtului

Paza de coastă a anunţat că echipe de scafandri inspectează epava iahtului aflată la o adâncime de 49 de metri. Iahtul Bayesian a fost construit de compania italiană Perini în 2008 şi a fost renovat pentru ultima oară în 2020, fiind administrat de compania de iahturi Camper & Nicholsons.



Iahtul Bayesian a obținut o serie de premii pentru design. Poate găzdui până la 12 invitaţi în 6 apartamente, fiind pilotat de un echipaj format din 10 oameni. Catargul său de 75 de metri este cel mai înalt catarg din aluminiu din lume, potrivit site-ului constructorului de iahturi Perini.



Vasul a părăsit portul sicilian Milazzo pe data de 14 august 2024. Duminică seară se afla "la ancoră" la est de Palermo, potrivit aplicaţiei de monitorizare a traficului naval Vesselfinder, scrie Agerpres.





Mike Lynch, ”Varianta britanică a lui Bill Gates”

Mike Lynch, 59 de ani, cu afaceri în domeniul IT, a fost achitat în iunie 2024 de către un juriu din San Francisco privind acuzaţiile de fraudă formulate contra sa cu privire la vânzarea companiei sale de software, Autonomy, către Hewlett-Packard pentru suma de 11 miliarde de dolari, în anul 2011.



Această tranzacţie i-a betonat lui Lynch reputaţia de varianta britanică a lui Bill Gates. La scurt timp însă Hewlett-Packard a transmis faptul că valoarea companiei Autonomy este mai mică cu 8,8 miliarde de dolari faţă de suma de achiziţie.

Lynch a spus că este "mulţumit" în urma deciziei de achitare în procesul penal în care a ales să se apere singur. A negat în faţa juraţilor orice faptă greşită şi a dat vina pe HP pentru erori în procesul de integrare a celor două companii, mai scrie Reuters.

