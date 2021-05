Mărturia ultimei persoane care l-a văzut în viață pe omul de afaceri Ioan Crișan

O explozie, urmată de un incendiu și soldată cu un deces a avut loc în parcarea unui supermarket din municipiul Arad, au anunțat autoritățile locale. La volan se afla Ioan Crișan, om de afaceri arădean, patronul firmei piscicole Crimatex.

„În momentul în care a intrat în parcare, nu a stat foarte mult, a mers să bea o cafea la cafenea, cum făcea el de obicei”, a spus, sâmbătă după-amiază, la Antena 3, o tânără, care ar fi ultima persoană care l-a văzut în viață pe omul de afaceri.

Aceasta a adăugat ulterior: „În momentul în care noi ne pregăteam să deschidem și eram fiecare cu treaba lui, dintr-o dată, am auzit explozia foarte puternică, am văzut o lumină roșie. Nu știam ce se întâmplă, apoi, la câteva secunde, a început să ia foc. Un fum gros! (...) Cineva a încercat cu un extinctor mai micuț să stingă incendiul, dar, în momentul în care a văzut că ieșea fum foarte puternic, s-a speriat și a văzut că nu are ce să facă. În acel moment, focul s-a pornit și mai tare!”

Explozia de la Arad. Ludovic Orban: România este o țară sigură

România este o țară sigură și a fost ferită o lungă perioadă de timp de atentate, a spus președintele PNL, Ludovic Orban, după ce omul de afaceri arădean Ioan Crișan, în vârstă de 66 de ani, s-a stins din viață.

Întrebat dacă se simte sigur în România, după ce un om de afaceri a murit în urma exploziei mașinii, în Arad, președintele PNL, Ludovic Orban a spus, la Târgu Mureș, în conferință de presă, că „România este o țară sigură”.

„România a fost ferită o lungă perioadă de timp de astfel de atentate. Avem instituții care veghează la apărarea vieții și siguranței cetățenilor români și este, din punctul meu de vedere, o țară sigură. (...) România are instituții profesioniste care veghează la apărarea siguranței. Nu se află despre câte late posibile de evenimente, atentate au fost prevenite”, a spus Ludovic Orban.

La rândul său, eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat că la Arad a fost un incident „singular și izolat” care nu afectează siguranța cetățenilor.