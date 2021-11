Actorul a spus că se bucurase că a fost ales Klaus Iohannis în funcția de președinte, astfel încât „PSD-ul nu mai putea face rău acestei țări”. Practic, Marius Manole spune că Iohannis era dușmanul PSD, dar conform Constituției, preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. De asemenea, în timpul mandatului, preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.

Jurnalistul Val Vâlcu a făcut un comentariu după declarațiile lui Marius Manole.

„Marius Manole și-a făcut un scop în viață din urmărirea respectării legilor, ceea ce este foarte frumos și îl susțin. Dar înainte de a respecta legile, nu ar trebui să respecți Constituția? Practic îl dă în vileag pe Klaus Iohannis și se autoincriminează când spune că Iohannis era dușmanul PSD. Păi acum așa? Președintele nu trebuia să fie arbitru, mediator, mai presus de partide? Iar Marius Manole ce face acum? Vine și ne spune că l-a susținut pe Iohannis pentru că era anti-PSD. Practic ce ne spune Marius Manole? Că încălcau cu toții Constituția.

Tot respectul pentru Marius Manole că apără legile, dar ce facem cu legea fundamentală - Constituția? Președintele nu trebuie să fie deasupra partidelor, să medieze? Aflăm de la Marius Manole nu doar că n-a fost așa, ci pentru acest motiv l-a și ales pe Iohannis. Îl susțin, foarte bine, dar să vedem ce facem cu legea legilor”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

Actorul Marius Manole a înapoiat, luni, la Palatul Cotroceni decoraţia Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Cavaler primită în anul 2016 de la preşedintele Klaus Iohannis

„Mie mi se pare că este un moment foarte periculos pentru România. A mai fost în acest moment. Acum chiar e periculos. Am fost întrebat de ce fac asta? Pentru că munca mea şi meritele mele rămân oricum fără această medalie. Mi s-a reproşat că această medalie este dată de România, de ţară. Eu nu cred asta pentru că nu a fost întrebat fiecare cetăţean dacă Marius Manole trebuie să primească, e decizia unor oameni, tot din Guvern. (...) O instituţie care pe mine nu mă mai reprezintă de foarte mult timp şi cred că nu am de ce să nu fac acest gest. În primul rând, mie mi-a anulat domnul Iohannis cu această decizie a domniei sale de a gira acest Guvern PSD-PNL toate zilele în care am stat în piaţă, în care am luptat pentru legile justiţiei, pentru ca Constituţia noastră să fie respectată. Ce se întâmplă acum ne întoarcem în timp şi avem un PSD care intră pe covorul roşu în Guvern pe uşa din faţă, acest partid care se declară reformat şi care cu siguranţă nu este reformat, aşa că eu zic că acest ordin trebuie să rămână aici la Administraţia Prezidenţială pentru că mie nu-mi foloseşte la nimic", a spus Marius Manole, la intrarea de la Palatul Cotroceni.

Manole a reiterat că pentru el preşedintele Klaus Iohannis este un "trădător".



„L-am votat pe domnul Iohannis, l-am susţinut pe domnul Iohannis, am crezut în domnul Iohannis, am crezut că este singura cale spre o Românie europeană şi democrată în care lucrurile să funcţioneze şi justiţia să fie liberă. Iată că votul meu a fost înşelat şi cineva mi-a spus: dacă nu ţi-ai dat seama în 2016 că susţii un preşedinte să-şi fie ruşine. Nu, nu mi-e ruşine. În momentul acela nu era nimic atât de grav şi lucrurile nu erau aşa şi Iohannis era Iohannis. Iată că între timp lucrurile s-au schimbat. Mi se un gest de igienă să sancţionezi pe cineva chiar dacă l-ai susţinut. Susţinerea nu vine necondiţionată, nu vine la pachet. Dacă am votat poţi să vinzi şi ţara că eu doar te-am votat şi te susţin până la capăt. Nu, pentru că este de datoria noastră să fim vigilenţi şi să avem grijă de ţara noastră", a explicat actorul.

