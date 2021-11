Marius Humelnicu: RENUNȚ la nominalizarea pentru funcția de ministru al Economiei

„Am decis să renunț la nominalizarea pentru funcția de ministru al Economiei din motive personale și să continui să sprijin îndeplinirea Programului de guvernare din Parlament”, a transmis Marius Humelnicu, potrivit Mediafax.

Acesta le mulțumește colegilor din organizația PSD Galați pentru „onoarea de a mă propune în funcția de ministru al Economiei”.

Potrivit unor surse social-democrate citate de Mediafax, Marius Humelnicu ar urma să fie înlocuit cu Florin Spătaru.

Nicolae Ciucă, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, 22 noiembrie, că l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă. Acesta a fost propus de coaliția formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

„Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a mai spus că a acceptat propunerea de premier a acestei majorități.

„Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamenului României pentru votul de încredere”, a mai spus președintele Klaus Iohannis în cursul zilei de luni.

Nicolae Ciucă: Merităm un profil mai puternic în lume, suntem un popor cu multe calități

Nicolae Ciucă a declarat că prioritățile viitorului cabinet PNL-PSD-UDMR sunt depășirea crizei și creșterea profilului României în lume.

Nicolae Ciucă și-a prezentat obiectivele pe Facebook. „Am primit din partea Președintelui României responsabilitatea de a forma o echipă de guvernare care să fie supusă aprobării Parlamentului. Forțele politice, cele care doresc să depășim cât mai curând crizele multiple ce încearcă greu țara noastră, au șansa ca în zilele următoare să își asume această responsabilitate. Vă asigur că, odată primit votul instituției fundamentale a democrației, vom trece la treabă din prima clipă”, scrie în mesajul premierului desemnat de președinte să formeze un nou Guvern.

Nicolae Ciuca a menționat situația critică prin care trece România și a militat pentru creșterea importanței țării în lume.

„Nu avem timp de pierdut! Depășirea situației critice va fi posibilă doar prin dedicare, disponibilitate la efort și solidaritate. Țara noastră merită un profil mai puternic în Europa și în lume, pentru că suntem un popor cu multe calități. Avem foarte multe de făcut împreună, iar noi vom depune toate eforturile de care suntem capabili pentru a asigura stabilitate și perspectiva unei vieți mai bune”, a mai precizat Nicolae Ciucă.