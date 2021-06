Marica, emoționat după fuziunea Viitorul - Farul: Hai că vă pot spune acum!

Fostul fotbalist Ciprian Marica, patronul Farului Constanța până la fuziune, a reacționat cu privire la această veste.

'Am trecut prin toate fazele fotbalului, dar așa emoții nu prea am trăit! Genul ăla de emoții pe care le simți în stomac, sau îți inclesteaza maxilarul și pe care le resimți ore bune. De ce aceste emoții?

Hai ca va pot spune acum. Într-un moment istoric pentru fotbalul românesc, am avut alături de mine nume uriașe ale sportului din țara noastră, oameni care mi-au marcat cariera și viața, oficialități de top ale administrației, iar în fața mea stăteau alte glorii ale sportului, ziariști care ma bombardau cu întrebări când jucam cu naționala la Constanța și suporteri ai Farului.

Acei suporteri care au reinviat acest simbol al Dobrogei, Farul Constanța. Și cărora le-am promis că voi reda strălucirea acestui brand al fotbalului românesc. Am avut emoții pentru ca am reușit. Am reușit chiar mai mult decât puteam să sperăm atunci când discutam despre implicarea mea la Farul! Am reușit și sunt mândru! Și recunoscător pentru ca au avut încredere în mine!

Recunoscator față de Gică Hagi, idolul copilăriei mele, că a acceptat fără rezerve să vină cu proiectul său caruia i-a dedicat tineretea- clubul Viitorul-drept piatră de temelie pe care sa clădim un Farul Constanța care să însemne o borna importantă a fotbalului românesc și european. A fost o zi minunata, pe care o vom tine minte toată viata!

De mâine, însă, festivitatea trece în plan secund. Începe munca! O muncă pe care o vor face cei mai pricepuți oameni care puteau veni alături de acest club fanion al Dobrogei! Oameni care știu cum se clădește succesul, l-au dorit, l-au trăit și acum vor să-l împartă cu voi! Împreună vom fi mai puternici! Împreună!' a scris Ciprian Marica, pe pagina sa de Facebook.

"Pentru mine este un moment extrem de emoţionant. Într-o ţară în care toată lumea se dezbină, iată că sunt şi oameni care doresc să se unească. Cred că această fuziune între cele mai importante două branduri din sportul dobrogean este cea mai importantă mişcare sportivă din istorie. Azi sunt aici în calitate de preşedinte al clubului Farul Constanţa, iar acest eveniment pentru mine are o dublă însemnătate, o dată fuziunea acestor două branduri şi doi întoarcerea pe banca tehnică a lui Gică Hagi. Echipa care ne va reprezenta în Liga I va fi Farul, apoi toate echipele de juniori se vor numi Farul. Separat va fi doar Academia Gheorghe Hagi, care se va ocupa de copiii între 8 şi 18 ani. Iar toţi jucătorii care fac parte din Academia Gheorghe Hagi sunt în pepiniera clubului Farul Constanţa", a spus Gheorghe Popescu, la conferința de lansare a noului club.