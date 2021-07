Marian Petrache, împiedicat să vorbească. Ce le-ar fi spus grupărilor Orban și Cîțu

Marian Petrache a postat pe Facebook discursul pe care nu l-a putut ține în fața colegilor din organizația PNL București. Dacă ar fi putut vorbi la conferință, ar fi explicat colegilor de ce este nevoie de o clarificare ideologică în interiorul partidului, după fuziunile care au diminuat ponderea liberală și de ce au eșuat reformele atunci când PNL se afla la guvernare într-o alianță care avea 70 la sută din susținere în Parlament. ”Rezistența la reforme nu vine de la cetățean și prea putin de la sistemele publice, ci de la grupurile de interese din interiorul partidelor politice racordate la grupurile de interese din afara lor”, arată Marian Petrache. LIberalul mai spune că, în această campanie pentru alegerile interne nu a văzut dezbateri de idei, ca urmare nu îl sprijină pe niciunul dintre candidați și cere partidului să revină pe calea reformelor, iar liberalii să redevină demni de apelativul ”urmați ai Brătienilor”.

Iată integral textul postat de liderul PNL pe Facebook:

”Azi am fost,ca invitat, la conferința de alegeri a organizației PNL București. Am vrut sa iau cuvântul,dar Violeta Alexandru mi-a explicat ca au fost stabiliți câte doi vorbitori de fiecare candidat la funcția de președinte al organizației. Pun mai jos ceea ce le-as fi spus colegilor mei.



Domnule președinte Orban

Domnule prim ministru Florin Câțu

Doamna presedinta Violeta Alexandru

Domnule primar Ciprian Ciucu



In primul rând vreau sa va mulțumesc pentru invitația la acest eveniment.

Sunteți cea mai importantă organizație, filiala, a PNL. Din păcate nu sunteți și cea mai puternica și asta nu pentru ca nu ați depus eforturi mari, ci pentru ca nu ați fost sprijiniți. Nu s-a dorit o organizație puternica la București ,pentru ca s-ar fi creat un alt pol de putere in partid și asta nu convenea puterii centrale. Greșit! Partidul se sprijină pe membrii săi, dar fără lideri puternici nu faci mare lucru.

Dragii mei!

Toată lumea vorbește de reforme și de nevoia aplicării lor. Din păcate nici un partid nu a prezentat măcar un program complet de reforme. De pus in practica, nici atât!

Au fost, prin câteva locuri, mici reforme,dar prea puțin. S-a spus intr-un timp că lipsa unei majoritați parlamentare solide nu ar putea permite o reforma profunda. In anul 2012, USL-ul a obținut o majoritate parlamentara de peste 70%. Se vorbea atunci de reforma constituțională, reforma administrativă și câte și mai câte. Și ? Nimic, nu s-a întâmplat nimic, nici o reforma. Azi nici nu se mai vorbește de acele reforme.

Rezistența la reforme nu vine de la cetățean și prea putin de la sistemele publice, ci de la grupurile de interese din interiorul partidelor politice racordate la grupurile de interese din afara lor.

Numai PNL poate să facă a doua mare modernizare a României



România in 1989 , a făcut trecerea de la socialism la capitalismul sfârșitului de secol 20,dar țara nu a mai trecut printr-o reforma de modernizare profunda, de la marea reforma liberală din perioada interbelica.

Sunt sigur ca astăzi numai PNL poate sa facă o a doua mare modernizare a României, dar pentru asta trebuie mai întâi sa facem marea reforma de modernizare a partidului nostru.

Partidul are nevoie urgentă de o clarificare doctrinara,ideologica, având in vedere multiplele fuziuni din 2014 încoace. Are nevoie de un statut nou, modern in concordanța cu vremurile secolului 21. Are nevoie de o viziune și un program național, care sa dea încredere sisperanta electoratului nostru ,ca are de cine sa fie reprezentat.

Pentru a face reforme profunde ai nevoie de lideri puternici și de multă voință politica pentru așa ceva.

Din păcate, pana azi, in aceasta competiție interna ,nu am văzut dezbateri care sa ma convingă ca vom avea așa ceva. Am văzut, in schimb, trădări și multă ipocrizie. Nu am fost niciodată un susținător al lui Ludovic Orban, asta nu înseamnă ca sunt un susținător al lui Florin Câțu. Pot fi,însă, un susținător necondiționat al oricărui membru de partid care prezintă un proiect de management politic de reformare și dezvoltare al PNL. Construirea unui partid modern, puternic este garanția ca acesta poate reforma și moderniza aceasta țara.

Să-i facem mândri pe Bratieni de urmașii lor!



Stimați colegi,

România traversează azi o fereastra de oportunitate pentru realizarea marilor reforme de modernizare, cu care nu cred ca se va mai întâlni prea curând. Fereastra este data de cele doua programe de finanțate europeană. Ciclul financiar 2021-2027 și PNRR ul cu finalitate 2026. Avem la dispoziție aproape 80 miliarde € pentru dezvoltare,modernizare și reforme.

Țara mai are nevoie de un partid și o clasa politica,care sa aibă știință,priceperea și Vointa politica pentru a face aceste reforme.

Hai sa fim noi cei care sa facem aceste reforme, așa cum a mai făcut-o odată Brătienii.

Hai sa-i facem mândri pe Bratieni de urmașii lor!

Succes!”.