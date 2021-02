Marian Godină, reacție în noaptea de după vaccinare. „Am simțit că mi se face frig”

„Aseară m-am băgat în pat, bucuros că nu am niciun simptom după vaccinul pe care îl făcusem dimineață. Chiar înainte să ațipesc, am simțit că mi se face frig. Dar frig. Atât de frig că mi-am luat o bluză groasă și tot tremuram sub plapumă.

Capul mă durea și el destul de tare, mușchii și articulațiile la fel. Până pe la 5 nu am reușit să dorm, iar de la 5 la 8 am dormit în reprize pentru că am schimbat vreo patru tricouri.Acum mă mai doare puțin capul, umărul cu vaccinul și cred că mai am puțină febră”, a transmis Marian Godină, pe Facebook, după ce s-a imunizat cu serul AstraZeneca.

Urmăritorii săi au reacționat rapid, spunându-i brașoveanului că nu este singurul care are astfel de simptome și că acestea trec până a doua zi. „Stai liniștit, simptomele astea le-am avut exact în seara vaccinului Astra. Frisoane crunte, febră, greață și dureri de încheieturi și muschi.Trec a doua zi”, a adăugat un altul.