Marian Godină râde de polițiștii care au protestat la Cotroceni și-i trimite la privat ”că se dau sporuri babane”

Godină chiar le transmite protestatarilor să "meargă la privat că se dau sporuri babane", dacă nu le convine în sistem şi afirmă că se felicită pentru că s-a delimitat de protestul poliţiştilor.

"Văzând protestele de azi ale unor polițiști care au aprins fumigene și s-au certat cu jandarmii, nu pot decât să mă felicit încă o dată pentru articolele pe care le-am scris pe tema protestelor polițiștilor, delimitându-mă astfel de ei.

#mergetilaprivatcasedausporuribabane", a scris Marian Godină pe Facebook.

Marian Godină a picat DE CINCI ORI admiterea la Poliţie

În 2018, Marian Godină a anunţat că nu mai candidează pentru un loc la Academie pentru că se ocupă de propria nuntă.

Cu un an înainte, însă, acesta a spus că îşi asumă vina pentru că a picat admiterea, dar a aruncat o parte din responsabilitate şi pe organizare.

"Văd că mulți au înțeles că dau vina pe alții pentru propriul eșec. Eu îmi asum în totalitate greșelile, sunt convins că am picat examenul din cauza mea, dar îmi mențin afirmația că organizarea examenului a fost defectuoasă. Grile greșite, corectări, recorectări, pasări de vinovății etc. Circ. Anii viitori aceste lucruri nu trebuie să se mai întâmple, mai ales că și anul trecut a fost la fel însă nimeni nu a făcut nimic în acest sens. E normal să fiu dezamăgit, în primul rând de mine. Asta pentru că nu m-am dus la examen la ghici, ci pentru că am muncit. Se pare că atât am putut. Felicitări tuturor celor admiși!", spunea Marian Godină în 2017, după ce a picat de cinci ori admiterea la Academia de Poliţie.