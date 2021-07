Marian Drăgulescu se retrage din gimnastică: Am ales momentul potrivit

"După Jocurile Olimpice, voi mai avea un campionat naţional şi un campionat mondial. Campionatul mondial va fi peste două luni şi jumătate. Anul acesta, intenţionez să mă retrag. Cred că 33 de ani de activitate au fost suficienţi. Cred că tot ce am avut şi am putut să demonstrez am demonstrat în aceşti 33 de ani. Este un sport destul de solicitant gimnastica. Nivelul la gimnastică masculină a crescut extraordinar de mult. Până acum am reuşit să fac faţă. De acum înainte, va fi extraordinar de greu plus riscul de accidentare, mai ales la aparatul sărituri... Cred că anul acesta am ales momentul potrivit să mă retrag din activitate", a spus Marian Drăgulescu, la Antena 3.

Gimnastul a ratat calificarea în finala de sărituri la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Am fost foarte aproape să reușesc prima săritură în picioare! Nu îmi pare rău că am mai încercat încă o dată, sunt doar recunoscător. De aici de la Tokyo, vă îmbrățișăm eu și antrenorul meu Stefan Gal ( Ciobi ) , și mulțumim tuturor pentru suport și pentru gândurile frumoase PS: îi vom urmări mai departe pe colegii noștri și le vom ține pumnii strânși", a transmis Marian Drăgulescu pe Facebook.

Programul sportivilor români în întrecerile de sâmbătă, 24 iulie

Sâmbătă, România mai este reprezentată la baschet feminin 3x3, canotaj, ciclism pe şosea, gimnastică artistică, tenis şi tenis de masă, scrie Agrepres.

BASCHET 3X3

04:40 (Aomi Urban Sports Park) feminin: China - România

08:25 (Aomi Urban Sports Park) feminin: România - Japonia



CANOTAJ

03:50 (Sea Forest Waterway) dublu rame feminin - seria 1: Iuliana Buhuş, Adriana Ailincăi

04:20 (Sea Forest Waterway) dublu rame masculin - seria 1: Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă

05:10 (Sea Forest Waterway) dublu vâsle feminin categorie uşoară - seria 3: Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Elena Beleagă

06:00 (Sea Forest Waterway) patru rame fără cârmaci feminin - seria 2: Mădălina Hegheş, Roxana Iuliana Anghel, Elena Logofătu, Cristina Georgiana Popescu

06:10 (Sea Forest Waterway) patru rame fără cârmaci masculin - seria 1: Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari



CICLISM PE ŞOSEA

05:00 (Fuji International Speedway) cursa masculină pe şosea: Eduard Michael Grosu



GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

04:00 (Ariake Gymnastics Centre) calificări masculin - Subdiviziunea 1: Marian Drăgulescu (sărituri)



SCRIMĂ

03:30 (Makuhari Messe) sabie masculin individual - primul tur: Iulian Teodosiu - Şerzod Mamutov (Uzbekistan)

05:25 (Makuhari Messe) spadă feminin individual - turul al doilea: Ana-Maria Popescu

05:55 (Makuhari Messe) sabie masculin individual - turul al doilea: Iulian Teodosiu (dacă se califică)

07:35 (Makuhari Messe) spadă feminin individual - optimi de finală: Ana-Maria Popescu (dacă se califică)

08:35 (Makuhari Messe) sabie masculin individual - optimi de finală: Iulian Teodosiu (dacă se califică)

09:25 (Makuhari Messe) spadă feminin individual - sferturi de finală: Ana-Maria Popescu (dacă se califică)

09:55 (Makuhari Messe) sabie masculin individual - sferturi de finală: Iulian Teodosiu (dacă se califică)

12:00 (Makuhari Messe) spadă feminin individual - semifinale: Ana-Maria Popescu (dacă se califică)

13:00 (Makuhari Messe) sabie masculin individual - semifinale: Iulian Teodosiu (dacă se califică)

13:50 (Makuhari Messe) spadă feminin individual - meciul pentru bronz: Ana-Maria Popescu (dacă se califică)

14:20 (Makuhari Messe) sabie masculin individual - meciul pentru bronz: Iulian Teodosiu (dacă se califică)

14:45 (Makuhari Messe) spadă feminin individual - meciul pentru aur: Ana-Maria Popescu (dacă se califică)

15:15 (Makuhari Messe) sabie masculin individual - meciul pentru aur: Iulian Teodosiu (dacă se califică)



TENIS

05:00 (Ariake Tennis Park) simplu feminin - primul tur: Mihaela Buzărnescu - Alison Riske (meciul patru pe terenul nouă)

05:00 (Ariake Tennis Park) dublu feminin - primul tur: Monica Niculescu/Raluca Olaru - Hao-Ching Chan/Latisha Chan (meciul doi pe terenul 11)



TENIS DE MASĂ

sesiunea 1

05:15 (Tokyo Metropolitan Gymnasium) dublu mixt - optimi de finală: Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs - Lubomir Pistej/Barbora Balazova (Slovacia)

sesiunea 2

09:45 (Tokyo Metropolitan Gymnasium) simplu masculin - primul tur: Ovidiu Ionescu - Xin Yan (Australia)



TIR SPORTIV

02:30 (Asaka Shooting Range) puşcă aer comprimat 10 m feminin - calificări: Laura Georgeta Ilie

04:45 (Asaka Shooting Range) puşcă aer comprimat 10 m feminin - finala: Laura Georgeta Ilie (dacă se califică).