Mama lui Iulian Gherguț, românul eliberat de islamiști după opt ani, a aflat de la televizor că fiul ei vine acasă: "Am înţeles că plânge mult"

"Noi am aflat de la televizor. Cum stau televizoarele toată ziua deschise.... "A fost eliberat Gherguț Iulian din Burkina Faso". Am tresărit, am început să plângem de bucurie", a spus Cecilia Gherguț, la Digi 24.

"Noi am fost la Bucureşti, ultima dată, în ziua de Sfântul Petru, 29 iunie. La ambasadă, mi-au zis că este viu, mi-au arătat o fotografie despre care au zis că e de doi ani. Am avut audienţă la ambasadă, Ministerul de Externe ne-a chemat şi ne-au zis că este viu, este sănătos şi ne-au arătat fotografia. Era slab, amărât", a declarat mama lui Iulian Gherguț.

"Parcă m-aş duce pe jos până la Bucureşti să îl văd", a mai spus femeia, nerăbdătoare să-și strângă fiul în brațe.

"Am înţeles de la domnul acela din America că plânge mult (n.r. Iulian Gherguț), crede că nu îşi va găsi părinţii, că nu îl va mai vedea pe tata. Stăm și ne gândim ce va fi în inima lui când va ajunge la poartă", a mărturisit aceasta.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, astăzi, eliberarea lui Iulian Gherguț

"În continuarea precizărilor de presă ale Ministerului Afacerilor Externe privind demersurile permanente efectuate de către Celula de criză interinstituțională, constituită din Ministerul Afacerilor Externe și instituțiile competente, în rezolvarea situației cetățeanului român Iulian Gherguț, răpit în Burkina Faso, Ministerul Afacerilor Externe informează că acesta a fost eliberat și se află, la acest moment, în siguranță, pe teritoriul României.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că rezultatul acțiunii finalizate astăzi prin aducerea în țară a cetățeanului român Iulian Gherguț este rezultatul muncii depuse de către toate instituțiile din cadrul Celulei de criză interinstituțională, care au efectuat demersuri permanente pentru eliberarea cetățeanului român, pe toate palierele și canalele politico- diplomatice.

Ministerul Afacerilor Externe folosește acest prilej pentru a adresa mulțumiri, în numele autorităților române, tuturor partenerilor externi, în mod special autorităților marocane, pentru sprijinul important acordat în vederea soluționării acestui caz extrem de complicat", transmite Ministerul Afacerilor Externe.

