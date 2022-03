"Mama este cea mai mare cățea!". Cristian Pomohaci, despre abuzurile din copilărie: Ne bătea cu jorda şi cureaua

”Părinţii au un deosebit rol în viaţa copilului, pentru că noi obişnuim să ne cumpărăm copiii, astăzi. Părinţii sunt cei mai vitregiţi, pentru că sunt şantajaţi de copiii lor. (...) Este un verset în Biblie atât de frumos pentru care am fost judecat în Biserică şi presa a scris cum am putut să predic aşa ceva în Biserică: ”Cine cruţă nuiaua îşi urăşte copilul!”. Înţeleptul Solomon a spus asta. Copilul trebuie să ştie şi de frică, şi de dragoste, și de bucuria de a fi respectat, dar și de bucuria de a respecta

Părinţii nu ne-au lăsat niciodată să le spunem pe nume. Și astăzi le vorbim cu "dumneavoastră" și astăzi le spunem "Sărut mâna". Îi consider cei mai buni părinţi din lume, cu toate că nu mi-au dat nimic.Mă uitam la copiii care stau pe lângă mine, care vin la Moșuni, şi de care mă pot bucura. Se aniversează, le cântăm "la mulţi ani". Mama nici nu mi-a spus "La mulţi ani!", nici nu cred că ştie când am împlinit 18 ani. (...) "Mama e cea mai mare căţea!" - este o vorbă pe care am auzit-o de multe ori de la oamenii bătrâni, în Rebrişoara. Asta pentru că îi zice copilului "Nu!", apoi se întoarce şi spune: "Cum să nu?! Este copilul meu". Plină de dragoste se întoarce tot dumneaei", a spus Cristian Pomohaci, la Etno TV.

"Am fost cel mai rău copil din lume!"

Cu ani în urmă, într-un interviu acordat lui Aurelian Preda, Cristian Pomohaci mărturisea alături de părinţii lui că a fost cel mai rău copil, însă, bătăile primite l-au ajutat să devină om.

”Pot să spun că am fost cel mai rău copil din lume! N-am fost un copil ascultător. Asprimea şi duritatea părinţilor pe care au avut-o faţă de mine m-au făcut să înţeleg ce bine e să fie un părinte aspru cu copilul lui pentru că îl scoate copilul om. Ce bătaie căpătăm de la tata când umblam cu ciocanul lui. Mama ne bătea mai tare şi mai des decât tata. Ne bătea cu jorda şi cureaua, amândouă sunt dureroase, dar unde da mamă creşte!”, mai mărturisea Pomohaci.

