Mai mulți proprietari de Tesla au rămas încuiați în afara mașinilor în urma unei defecțiuni a aplicației

Șoferii Tesla spun că au fost blocați în afara mașinilor după o întrerupere a aplicației producătorului auto, relatează BBC.

Zeci de proprietari au postat pe rețelele sociale despre faptul că au văzut un mesaj de eroare în aplicația mobilă care îi împiedica să se conecteze la vehiculele lor. Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, a răspuns personal la plângerea unui șofer din Coreea de Sud, spunând pe Twitter: „Se verifică”.

Aplicația acționează cu rol de cheie

Musk a spus mai târziu că aplicația urmează să revină. Aplicația Tesla este folosită cu rolul de cheie de către șoferi pentru a-și debloca și porni mașinile. Proprietarii au postat o multitudine de reclamații online despre faptul că nu își pot folosi vehiculele.

„Sunt blocat la o oră departe de casă pentru că în mod normal îmi folosesc telefonul pentru a porni mașina”, a scris un proprietar pe Twitter.

Peste 60 de șoferi, victime ale erorii

Aproximativ 500 de utilizatori au raportat o eroare în aplicație în jurul orei 16:40, vineri, potrivit site-ului de urmărire a întreruperilor DownDetector. Cinci ore mai târziu, au existat puțin peste 60 de rapoarte despre o eroare.

„Ne cerem scuze, vom lua măsuri pentru a ne asigura că acest lucru nu se va întâmpla din nou”, a scris Musk pe Twitter.

Când va fi lansat automobilul electric al Apple

Noul şef al diviziei auto a grupului american Apple Inc, Kevin Lynch, face presiuni pentru lansarea unui automobil electric în 2025 şi reorientează proiectul în jurul capacităţilor de conducere autonomă, a anunţat joi Bloomberg News, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres, citând Reuters.



Acţiunile producătorului de iPhone-uri au urcat cu peste 2%, atingând un nou nivel record, după publicarea informaţiilor. Reprezentanţii Apple nu au comentat informaţia. Maşina ideală a Apple nu va avea volan şi pedale, designul de interior fiind adecvat conducerii fără mâini, susţin sursele.



Eforturile producătorului de iPhone-uri în domeniul conducerii autonome, cunoscute sub numele de "Proiectul Titan", au debutat în 2014, când firma a început să proiecteze de la zero propriul său vehicul. La un anumit moment, Apple a abandonat eforturile în domeniul tehnologiei pentru maşinile fără şofer pentru a se concentra pe software şi şi-a reevaluat obiectivele.



Informaţiile vin pe fondul majorării cererii pentru vehiculele electrice, care au dus la creşterea capitalizării bursiere a unor firme ca Tesla şi Rivian peste cea a producătorilor auto tradiţionali.