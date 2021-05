Lukashenko, mesaj de sfidare pentru Europa după deturnarea avionului RyanAir

Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, în opoziţie frontală cu Uniunea Europeană şi Statele Unite, a susţinut că a acţionat "legal" deturnând un avion de pasageri, o problemă spinoasă analizată joi de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (International Civil Aviation Organization, cu acronimul în engleză ICAO), comentează AFP.



Conducerea acestui organism, care depinde de ONU şi are sediul la Montreal (Canada), se întruneşte joi. Această agenţie, a cărei misiune este să edicteze regulile reglementând transportul aerian civil, nu are însă puteri de sancţionare. În cazul unei încălcări dovedite a regulilor internaţionale, rolul său este pur şi simplu "să ajute ţările care doresc să poate discuţii, să pronunţe sentinţe, să aplice sancţiuni, în conformitate cu Convenţia de la Chicago", reaminteşte ICAO pe site-ul său.



Convenţia de la Chicago prevede că "fiecare stat contractant este de acord să nu folosească aviaţia civilă în niciun scop incompatibil cu scopurile prezentei convenţii". Or, "zborul Ryanair a fost redirecţionat din motive care nu au nicio legătură cu aviaţia civilă", a declarat pentru AFP Direcţia Generală a Aviaţiei Civile (DGAC) din Franţa.

"Anchetă urgentă"





Membrii europeni ai Consiliului de Securitate şi Statele Unite au cerut miercuri o "anchetă urgentă" efectuată de ICAO privind interceptarea duminică de către Belarus a unui avion de pasageri în spaţiul său aerian sub pretextul unei ameninţări cu bomba, finalizată cu arestarea unui jurnalist de opoziţie.



Ei au lansat, de asemenea, un apel la "eliberarea imediată" a lui Roman Protasevici şi a partenerei sale, Sofia Sapega, ambii reţinuţi în timp ce se aflau la bordul acestui zbor pe ruta Atena-Vilnius.

Lukashenko spune că "a acţionat legal"





În faţa avalanşei de condamnări occidentale şi noilor sancţiuni ale UE împotriva regimului pe care în conduce din 1994, Aleksandr Lukaşenko a afirmat miercuri în parlament că "a acţionat legal protejând poporul".



Pentru autorităţile bieloruse, prezenţa la bord a lui Roman Protasevici şi, prin urmare, arestarea sa au fost o chestiune întâmplătoare, dar Bruxellesul, Washingtonul şi opoziţia bielorusă susţin că ameninţarea cu bomba a fost un subterfugiu pentru arestarea jurnalistului.



Obligaţia ca avionul să aterizeze, "din motive false", a pus "în pericol securitatea aeriană", au denunţat europenii şi americanii la ONU, acuzând un "atac" şi o "desconsiderare flagrantă a dreptului internaţional".



Aleksandr Lukaşenko a subliniat că decizia de a ateriza la Minsk a fost luată de căpitanul zborului RyanAir şi că, exceptând Minskul, "nimeni nu a vrut să primească avionul".



Aceste observaţii contrastează cu transcrierea discuţiei dintre controlorii de zbor şi pilot, publicată marţi de Minsk, care arată că autorităţile au insistat ca avionul să aterizeze în Belarus, şi nu în ţările vecine.



În această afacere, Minskul dispune de sprijinul neclintit al principalului său aliat, Rusia, care nu s-a alăturat criticilor occidentale. După discursul lui Aleksandr Lukaşenko, Kremlinul a indicat că nu are "niciun motiv să nu creadă declaraţiile liderilor din Belarus".



Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a criticat acuzaţiile de complicitate a Moscovei în această afacere, afirmând că sunt "interpretări fantastice". Ea a cerut din nou o "anchetă obiectivă" a incidentului.



Aleksandr Lukaşenko şi Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri în Rusia, reaminteşte AFP, conform Agerpres.