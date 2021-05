Ludovic Orban, ASTROGRAMĂ după ce a anunțat Congresul PNL de ziua sa: GRAD CRITIC în septembrie, punct esențial despre relația cu Cîțu

Ludovic Orban a fost în centrul atenției de ziua sa. Dincolo de atenția pe care a atras-o în PNL, liderul liberal a atras și atenția publică, marți seară, când colegii săi din PNL s-au prezentat cu pizza să-i spună la mulți ani. Se pare că a fost repetată poza de la Guvern, de anul trecut.

Zumzet și haos, în astrograma lui Orban

Dar ce spun astrele despre Ludovic Orban, în acest context?

Prima serie de eclipse ale anului 2021 (26 mai și 10 iunie) se petrece pe axa Gemeni-Săgetător. Ce înseamnă asta? Că persoanele cu marcaj în aceste zodii - cum este Ludovic Orban, în Gemeni- vor trece prin evenimente care nu sunt ceea ce par. Mai ales că, de data aceasta, Neptun influențează eclipsele și dacă se pricepe la ceva această planetă este la a crea zumzet și haos. Ieri, și-a aniversat ziua Ludovic Orban. Deci avem de-a face cu un nativ Gemeni, cu Soarele foarte apropiat de gradul eclipsei de astăzi. Nu avea cum să nu se creeze în jurul său discuții. Indiferent de ce ar fi făcut!

Previziuni astrale pentru Orban: Va fi nevoit să ducă negocieri dure exact cu persoanele de care se teme cel mai mult

Oricărui nativ cu Soarele în Gemeni îi place să comunice, să facă schimb de idei, să creeze alianțe, să aducă împreună oameni din toate categoriile. În astrograma sa natală, fostul premier are și o opoziție între Marte din Leu și Saturn în Vărsător. Va fi nevoit să ducă negocieri dure exact cu persoanele de care se teme cel mai mult. În plus, nu va putea avea încredere în absolut nimeni. Sau cel puțin asta ar trebui să facă. Tot această opoziție este responsabilă și de o încăpățânare uimitoare, mascată de cele mai multe ori printr-o retorică uimitoare. Să nu uităm faptul că în harta natală îl are și pe Mercur retrograd în Taur, poziție care te poate face atât de insistent încât nimeni nu îți poate rezista.

Ce se va întâmpla la Congres: Aspecte marcante pentru Orban

În perioada septembrie-noiembrie 2021, în astrograma lui Ludovic Orban se vor petrece multe aspecte marcante. Luna progresată în Leu va face opoziție cu Saturn natal, Jupiter va readuce opoziția natală Marte-Saturn, iar Soarele se pregătește să progreseze la gradul 29 Rac. Un grad critic. Și acum să traduc. Va dori și mai multă putere și atenție ca până acum. Va cere să îi se recunoască meritele. Va renunța cu greu. Se va lovi de refuzurile colaboratorilor vechi, va trebui să își schimbe strategiile pentru a atrage alții noi.

Relația Orban - Cîțu

Din punct de vedere astrologic, Ludovic Orban și Florin Cîțu se înțeleg de minune și au reușite doar când fac parte din aceeași echipă (Jupiter al lui Orban face conjuncție cu Soarele lui Florin Cîțu, iar conjuncția Saturn-Marte a lui Florin Câțu este potențată de Saturn al lui Ludovic Orban). Nu ar ieși nimic bun dintr-o competiție dintre cei doi.