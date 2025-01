Lucrul pe care Prințul William nu i-l va ierta niciodată lui Harry. "O decizie inutilă, dar și dureroasă"

Prințul Harry și Prințesa Kate au fost cândva destul de apropiați. Harry a petrecut mult timp atât cu William, cât și cu soția, sa și a creat o legătură specială cu viitoarea regină, descriindu-o drept „sora pe care nu am avut-o niciodată și pe care mi-am dorit-o întotdeauna”. Dar toate acestea s-au prăbușit după lansarea cărții de memorii a lui Harry - Spare, zdrobindu-le complet legătura cândva de nezdruncinat.

Ducele a folosit cartea pentru a formula o serie de acuzații împotriva Familiei Regale - și Kate a fost inclusă în asta. El l-a învinovățit atât pe William, cât și pe Kate pentru decizia sa de a purta un costum nazist la o petrecere, a susținut că Kate era „pe margine” pentru că acum „va fi comparată și forțată să concureze cu Meg”, și că Kate a lăsat-o pe Meghan „plângând pe jos” din cauza rochiilor domnișoarelor de onoare.



Se spune că atât William, cât și Kate ar fi supărați și s-ar simți trădați - iar Harry a fost criticat pentru că a difuzat astfel de atacuri personale, știind că Familia Regală nu va răspunde public, scrie Mirror.

În repovestirea momentului cu privire la neînțelegerile legate de rochia de domnișoară de onoare a Prințesei Charlotte, Harry părea să sugereze că Kate nu era dispusă să facă compromisuri, în ciuda suferinței evidente a lui Meghan. O persoană din interior a sugerat că memoriile „o pictează pe Kate ca rigidă și excesiv de formală, contrastând cu abordarea relaxată din California a lui Meghan”.

Prințul Harry, criticat pentru gestul său





Cu toate acestea, mulți s-au grăbit să o susțină pe Prințesa Kate și l-au criticat pe Harry pentru ce a scris. Fotograful regal Arthur Edwards a fost printre cei care au luat cuvântul.

„Harry și-a vizat public cumnata într-un mod care nu este doar dăunător pentru ea, ci pentru întreaga dinamică a familiei", a spus el.



Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty Magazine, a menționat: „Decizia lui Harry de a o trage pe Kate în această narațiune a fost atât inutilă, cât și dureroasă. Ea a fost întotdeauna simbolul grației sub presiune, iar acest incident prezintă o imagine distorsionată a cine este ea cu adevărat”.

Se spune că Kate a fost profund rănită de acțiunile lui Harry, dar ea a ales să rămână tăcută în această chestiune, concentrându-se în schimb pe îndatoririle sale regale și pe tânăra ei familie.

Ultima picătură pentru viitorul rege

Desigur, nu doar Spare a cauzat probleme pentru Sussex. Ei au vorbit împotriva Familiei Regale și în interviul cu Oprah, iar în documentarul Netflix au vizat-o din nou pe Kate, acuzând-o că a fost prea formală la prima lor întâlnire. „Chiar și când au venit Will și Kate și am întâlnit-o pentru prima dată, au venit la cină, îmi amintesc că eram în blugi rupți și eram desculț”, a spus Meghan.



„Mi-au plăcut dintotdeauna îmbrățișările, nu mi-am dat seama că asta este cu adevărat supărător pentru mulți britanici. Presupun că am început să înțeleg foarte repede că formalitatea din exterior s-a îndeplinit în interior", a mai spus aceasta.

Kate nu este singura afectată de comentariile familiei Sussex. Se crede că Prințul William a fost foarte supărat pe fratele său din cauza atacurilor sale asupra soției sale despre care se spune că ar fi fost ultima picătură pentru viitorul rege.



Expertul regal Katie Nicholl a spus: „Știu că William a fost foarte supărat că Harry a atras-o pe Kate în asta, când a simțit că Kate este fără vină. Iar pentru Kate să fie târâtă în această saga nenorocită a fost supărător, cu siguranță l-a înfuriat și pe William.”

Și, potrivit The Sunday Times, „e puțin probabil ca Prințul de Wales să-l ierte pe Harry în curând”, deoarece pur și simplu nu poate trece peste comentariile pe care le-a făcut Harry despre soția sa Kate. „Este puțin probabil ca William să-l ierte pe Harry în curând pentru nemulțumirile sale împotriva lui Kate în Spare, printre care sugestia că a fost rece față de Meghan. Cei apropiați lui William spun că fratele său iese rar în conversație”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News