'Lucifer', Sezonul 6. Netflix a anunțat data lansării

Netflix a anunțat că va lansa ultimul sezon al serialului 'Netflix'. Data lansării i-a luat pe fanii serialului prin surprindere, dat fiind faptul că ultimul episod din Sezonul 5 a apărut pe 28 mai 2021. În alte dăți, fanii așteptau în jur de un an între sezoane.

Sezonul 6 al serialului 'Lucifer' va fi lansat pe 10 septembrie. În cele 10 episoade ale Sezonului 6, producătorii vor pune capăt serialului care a început în 2016.

Sezonul 5 ar fi trebuit să fie cel de final, dar producătorii au oferit un 'bonus'.

'Toate lucrurile rele trebuie să ajungă la un sfârşit. Ultimul sezon din Lucifer va avea premiera pe Netflix în 10 septembrie', a transmis Netflix, pe Youtube.

Listă episoade Sezonul 6

Episodul 1 - "Nothing Ever Changes Around Here"

Episodul 2 - "Buckets of Baggage"

Episodul 3 - "Yabba Dabba Do Me"

Episodul 4 - "Pin the Tail on the Baddie"

Episodul 5 - "The Murder of Lucifer Morningstar"

Episodul 6 - "A Lot Dirtier Than That"

Episodul 7 - "My Best Fiend"

Episodul 8 - "Save the Devil, Save the World"

Episodul 9 - "Goodbye, Lucifer"

Episodul 10 - "Partners 'Til the End"

SPOILER ALERT. Ce s-a întâmplat în ultimul episod din Sezonul 5

Michael, care era pe punctul de a deveni noul Dumnezeu, îi oferă lui Lucifer șansa de a deveni rege al Iadului încă o dată, cu Chloe ca mireasă. Totul, după ce Michael a orchestrat uciderea lui Dan pentru ca Chloe să se simtă vinovată și astfel, să fie condamnată în Iad.

Lucifer refuză și Michael îl ucide pe Remiel, colectând ultima bucată din Sabie. Lucifer, Amenadiel, Chloe, Eve, Maze și mai mulți demoni ajung să lupte împotriva lui Michael și a îngerilor săi adepți, pentru un vot în vederea alegerii noului Dumnezeu. Se dă o luptă între Lucifer și Michael.

Lucifer și Chloe reușesc să despartă 'Flaming Sword', dar Michael o ucide pe Chloe. Ea își dă seama că moartea lui Dan nu este vina ei și, fără vinovăție, merge în Rai. Pentru că nu dorea să o piardă pe Chloe, Lucifer călătorește în Rai, unde este ajutat de Lee Garner, care a reușit să scape din Iad.

Protejat de inelul nemuririi lui Lilith, Lucifer ajunge la Chloe și se sacrifică pentru a o învia. Folosind puterea supraomenească acordată de colierul pe care îl strânge, Chloe îl bate pe Michael, moment în care Lucifer se întoarce brusc. În loc să-l execute pe fratele său, Lucifer alege să-i taie aripile și îi acordă o a doua șansă pe Pământ. Întrucât sacrificiul lui Lucifer l-a dovedit demn de a deveni noul Dumnezeu, toți îngerii adunați îngenunchează în fața lui.