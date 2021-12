Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 16 decembrie, 2021. La Joker, report de peste 6,33 milioane de euro

LOTO. La tragerile de duminică, 12 decembrie, Loteria Romana a acordat 25.272 de câștiguri în valoare totală de peste 7,42 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 450.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.12.2021, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 16.12.2021, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 450.000 de lei.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,88 milioane lei (peste 582.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31,36 milioane lei (peste 6,33 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 97.000 de lei (peste 19.600 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 944.000 de lei (peste 190.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 105.200 de lei (peste 21.200 de euro). La Super Noroc, la categoria I, reportul este in valoare de aproximativ 60.600 de lei (peste 12.200 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO. La tragerea Loto 6/49 care a avut loc duminica, 12 decembrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 5.606.404 lei (peste 1 milion de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 36-015 din Tulcea, si a fost completat cu o schema redusa cod 57 si doua variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 120,50 lei.

LOTO. La tragerea Joker din 12 decembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 176.444,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Urziceni, judetul Ialomita.

Numerele extrase, joi, 16 decembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News