Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de  duminică, 21 noiembrie, 2021. La Joker, report de peste 6,24 milioane de euro

LOTO. La tragerile de joi, 18 noiembrie, Loteria Romana a acordat 21.421 de câștiguri în valoare totală de peste 1,14 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,75 milioane de lei (peste 556.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,70 milioane de lei (peste 546.600 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,92 milioane lei (peste 6,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 263.500 de lei (peste 53.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25.600 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 542.600 de lei (peste 109.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 46.400 de lei.

Numerele extrase, duminică, 21 noiembrie, 2021:

Loto 6/49

15 1 14 20 28 29

Loto 5/40

35 9 33 22 1 18

Joker

28 43 11 32 18 + 10

Noroc

1 2 4 1 6 8 5

Super noroc

5 4 0 4 9 2

Noroc plus

9 2 9 1 1 6