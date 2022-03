Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 20 martie, 2022

LOTO. La tragerile de joi, 17 martie, Loteria Romana a acordat 19.409 castiguri in valoare totala de peste 901.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,49 milioane lei (peste 2,72 milioane de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,06 milioane lei (peste 822.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 976.300 de lei (peste 197.300 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 265.000 de lei (peste 53.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 344.400 lei (peste 69.600 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 33.200 lei. La Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de peste 41.300 lei.

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de joi, 17 martie, la categoria a II-a, s-au inregistrat 2 castiguri a cate 61.208,80 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Satu Mare si Iasi.

Numerele extrase, duminică, 20 martie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

