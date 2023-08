Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 20 august, 2023

LOTO. Duminică, 20 august, 2023, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi, 17 august, Loteria Romana a acordat 12.199 de castiguri in valoare totala de peste 814.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,58 milioane de lei (peste 1,53 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,35 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,41 milioane de lei (peste 2,10 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 245.200 de lei (peste 49.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 218.500 de lei (peste 44.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 478.800 de lei (peste 97.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 75.000 de lei (peste 15.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 18.400 de lei.

LOTERIA ROMÂNA ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de joi, 17 august, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 73.060,48 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie loto din Craiova, iar cel de-al doilea pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

Numerele extrase, duminică, 20 august, 2023:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

