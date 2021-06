TORNADĂ în Londra. Case distruse, mașini avariate și copaci smulși din pământ: Am fost șocat. Am crezut că se va prăbuși casa- FOTO / VIDEO

O tornadă puternică a lovit și Londra. Acoperișurile caselor au fost distruse de vânt și mai mulți pomi au fost doborâți la pământ. Totodată, zeci de mașini au fost avariate, scrie The Independent. Fenomenul extrem vine la două zile după ce o tornadă devastatoare a ucis cinci oameni și a rănit alți 200 în Cehia.

This tornado ????️was spotted in #London yesterday evening after several #thunderstorms hit eastern & northern areas of the UK.



More settled weather today for many with sunny spells.☀️ #UKWeather pic.twitter.com/9zw3C56Fr0