Lockdown, vaccinare obligatorie, proteste violente în LUME. Chirieac, exemplul lui Emil Constantinescu: Ce preferați, proteste sau morți? Și-a sacrificat mandatul!

Marile capitale ale lumii au ieșit în stradă, din cauza restricțiilor impuse de autorități pentru combaterea pandemiei de COVID-19, a vaccinării și a certificatului verde.

În Londra, Paris, Roma și Viena sunt mii de oameni care protestează violent. Sunt arestări în stradă, iar polițiștii au fost atacați. Proteste sunt și în Lituania și Olanda. În Viena, manifestaţia a fost organizată la chemarea partidului de extremă dreapta FPÖ, chiar dacă liderul său Herbert Kickl, care a fost testat pozitiv cu coronavirus, a lipsit. Mulţimea, adunată în inima capitalei austriece, lângă cancelarie, a afişat pancarte care denunţă "dictatura corona" sau transmit: "nu divizării societăţii". Proteste au loc și în România, în marile orașe: Cluj, Sibiu, Timișoara, București, potrivit România TV.

"Austria are 15.000 - 20.000 de infectați pe zi... dar, în general, vă place cum arată Viena? Și Austria? Vă place cum arată Londra? Vă place cum arată Bucureștiul? Mie nu! Știți care e diferența dintre noi? Guvernele acestor state: Austria, Germania, Franța, Marea Britanie... au știut în momente grele să ia decizii dificile, uneori anti-populare, și să servească pe bune interesul național și interesul popoarelor lor.

Acum, Guvernul austriac consideră că e mai importantă viața cetățenilor săi decât demonstrațiile pe care le prezentați, o exprimare a democrației. Guvernul de la Viena, în acest moment, având în balanță propria popularitate și de partea cealaltă posibilitatea de a micșora sau opri numărul de morți, își pune în joc propria popularitate. Să știți că am avut și noi un om politic care a făcut asta, Emil Constantinescu, în 1999. În Războiul din fosta Iugoslavie, atunci când, între a da avioanelor NATO permisiunea să survoleze teritoriul României, pentru a bombarda Iugoslavia, și simpatia poporului român pentru sârbi, care erau atacați, Emil Constantinescu și-a sacrificat al doilea mandat.

În România, nu o să mai vedeți așa ceva! Uitați-vă, la Viena, guvernul austriac își asumă acest lucru, că nu o să mai fie votat. Dacă introduce și vaccinare obligatorie, nu o să mai fie votat, dar în fața istoriei, peste 10 - 30 de ani, vor spune: Da, la vremea respectivă, cancelarul X a introdus măsurile acestea, a pierdut alegerile, dar a salvat mii de austrieci. Mulțumim frumos!", a declarat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

"Așa va fi o perioadă de acum încolo! Dar, ce preferați? Protestele acestea - sigur, nu e bine că sunt violente- sau cum a avut România, la nivelul ei, 600 de morți pe zi, al doilea fiecare deces COVID-19 din Europa era în România. Trebuie să facem alegeri. (...)

E vina cui? Până la urmă cum te poți opune în mod real unei molime sau unei ciocniri cu un asteroid? Se întâmplă catastrofe în istoria umanității.

Înțeleg că Italia analizează și ea obligativitatea vaccinării și în Australia au fost demonstrații în toate marile orașe și și acolo se studiază obligativitatea vaccinării. Și a ieșit lumea în stradă! În statul Victoria, din Australia, cer arestarea premierului", a mai spus analistul politic.

A fost revoltă de proporţii în Olanda împotriva lockdown-ului, cu împuşcături ale poliţiei. Există cel puţin doi răniţi.

Cu puţin timp înainte de startul incidentelor, agenţii trăseseră focuri de avertizare, pentru a încerca să potolească revolta, moment în care au fost declanşate mai multe incendii.

Poliţia anti-revoltă a fost imediat desfăşurată. Cel puţin o maşină de poliţie a fost incendiată, iar altele au fost avariate.

Pompierii şi poliţiştii au fost loviţi cu obiecte. Imaginile au arătat incendii pe trotuar şi coşuri de gunoi aruncate în stradă.

Serviciile feroviare către şi dinspre Rotterdam au fost suspendate din cauza revoltelor, au anunţat reprezentanții căilor ferate olandeze.

Manifestaţia, convocată de diverse organizaţii, a fost împotriva planurilor guvernului de a introduce noi reglementări anti-pandemie, relatează Mediafax.

Sute de persoane au protestat, joi după-amiază, în faţa Ambasadei Austriei din Paris faţă de noile restricţii antiepidemice impuse de Guvernul austriac persoanelor nevaccinate anticoronavirus, mulţi demonstranţi exprimând temeri că acest lucru s-ar putea produce şi în Franţa, informează Reuters.

Protestele, organizate de politicianul de dreapta Florian Philippot, nu au fost marcate de violenţe. Florian Philippot a organizat o serie de proteste faţă de utilizarea certificatelor COVID-19 în Franţa.

Guvernul Austriei a impus restricţii de circulaţie pentru persoanele nevaccinate anticoronavirus, dar, pe fondul presiunilor, a anunţat că analizează posibilitatea impunerii unor restricţii generale.

Participanţii la protestul din Paris se tem că şi în Franţa ar putea fi impuse restricţii pentru persoanele nevaccinate.

"Ceea ce se întâmplă în Austria este foarte îngrijorător. În primul rând, trebuie să susţinem poporul austriac. Cred că ne îndreptăm spre adâncurile groazei, prin ce se propune, ne îndreptăm spre adâncurile discriminării şi, evident, ne temem că acest lucru s-ar putea întâmpla şi în Franţa", afirmă Martine Cirasa, un profesor de limbi străine prezent la protest, citat de agenţia Reuters.

Austria ar putea deveni primul stat din Europa care decide vaccinarea obligatorie, prin lege. Austria intră, de luni, în lockdown național complet, în timp ce al patrulea val de COVID-19 lovește întreg continentul.

Cancelarul Alexander Schallenberg a anunțat că lockdown-ul va dura maximum 20 de zile, conform Sky News. El a mai anunțat că ar putea fi o cerință pentru vaccinarea anti-COVID în Austria, de la 1 februarie.

Între timp, elevii se întorc la școala de acasă, restaurantele și majoritatea magazinelor se închid și evenimentele culturale sunt anulate, de luni, în Austria. ”Nu vrem un al cincilea val. Nici un șaselea sau al șaptelea... E foarte dureros” a spus Schallenberg.

Situaţia coronavirusului din Germania este atât de gravă încât nu poate fi exclusă o izolare, inclusiv pentru persoanele vaccinate, a declarat ministrul Sănătăţii german, în timp ce Austria a anunţat că va trece din nou la carantină totală începând de luni.

„Ne aflăm acum într-o situaţie în care nu putem exclude nimic", a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Jens Spahn, într-o conferinţă de presă.



Pieţele s-au clătinat în faţa perspectivei unui posibil blocaj german, randamentele obligaţiunilor devenind negative, iar euro şi bursele au scăzut puternic, potrivit Reuters.



Germania a raportat vineri 52.970 de noi cazuri de coronavirus şi 201 decese, ridicând numărul total de decese la 98.739, relatează Mediafax.

Cancelarul Angela Merkel a declarat joi că, în zonele în care spitalele devin periculos de pline de pacienţi cu COVID-19, mari părţi ale vieţii publice vor fi limitate la cei care fie au fost vaccinaţi, fie care au trecut prin boală.



Camera superioară a parlamentului german este aşteptată să adopte vineri noile măsuri privind coronavirusul.



De asemenea, Spahn a declarat că Ministerul Sănătăţii se află în discuţii cu Pfizer şi alte companii pentru a comanda medicamente pentru tratarea COVID-19.

Austria va deveni prima ţară din Europa de Vest care va reintroduce în această toamnă un lockdown total pentru a face faţă unui nou val de infecţii şi va impune ca întreaga sa populaţie să fie vaccinată începând cu luna februarie, relatează Mediafax.

