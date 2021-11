Liviu Dragnea, emisiune cu Răzvan Dumitrescu / video

Liviu Dragnea este invitat în emisiunea ”Ce se întâmplă” realizată de Răzvan Dumitrescu. Va fi live joi, 18 noiembrie, de la ora 12.00.

”LIVIU DRAGNEA, din nou pe scena politică. Ce proiecte are fostul lider PSD, pe cine se bazează și care îi sunt adversarii? Este ROMÂNIA un stat eșuat și dacă da, mai poate fi reparată țara? TOP 3 probleme care ar trebui urgent rezolvate. Ce am avut, ce am pierdut și ce se mai poate face? Patriotismul economic, o simplă lozinca de adunat voturi? Fostul președinte PSD vine joi la ora 12:00 la CE SE ÎNTÂMPLĂ în direct pe DCNews și DCNews TV!”, a fost mesajul lui Răzvan Dumitrescu.