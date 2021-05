LIVE TEXT / Finala Eurovision 2021, cu sloganul „Deschide-te”, a început

LIVE TEXT

23:20 - Bulgaria este reprezentată de Victoria cu melodia „Growing Up Is Getting Old”.

23:13 - Rockerii finlandezi Blind Channel își arată partea întunecată cu „Dark Side”.

23:10 - Jendrik spune că nu simte ura prin melodia „I Don't Fell Hate”, interpretată pentru Germania.

23:06 - Natalia Gordienko cântă piesa „Sugar” pentru Republica Moldova.

23:02 - Blas Canto interpretează „Voy a quedarme” pentru Spania.

22:47 - Piesa „10 Years” va fi interpretată de Daði og Gagnamagnið pentru Islanda. Piesa este foarte tinerească și digitală. Am trecut de jumătatea concursului.

22:53 - Gjon's Tears - „Tout l'Univers”, melodia care reprezintă Elveția.

22:48 - Stefania reprezintă Grecia și interpretează „Last Dance”. Cu ajutorul efectelor speciale, Stefania este acompaniată de „haine dansatoare”. În plus, grecoaica dă impresia că plutește pe scenă.

22:44 - Marea Britanie este reprezentată de James Newman, nominalizat la Premiile Grammy. Piesa sa se numește „Embers”. „Din jăratec, tu și cum mine vom lumina încăperea!”, a cântat britanicul în refren.

22:37 - Trupa Hurricane cântă piesa „Loco Loco” pentru Serbia.

22:34 - The Black Mamba interpretează „Love Is on My Side”, în alb-negru, pentru Portugalia. „Încă cred că iubirea este de partea mea, dar poate nu diseară”, cântă în piesă tânărul portughez. La mijlocul melodiei, acesta apucă chitara și începe un solo de excepție.

22:29 - Tânăra malteză Destiny interpretează „Je me casse”, piesă creată pentru a genera o stare de bine. „Nu sunt a ta. Am plecat!”, cântă ea.

22:25 - Urmează cântecul Rusiei, „Russian Woman” (n.r., „Rusoaica”), interpretat de Manizha. „Fii schimbarea pe care ai vrea să o vezi. Fii puternic. Fii creativ”, se arată pe proiecțiile din spatele scenei. Se cere schimbare în societatea rusească, aducând femeile în primplan.

22:22 - Belgienii Hooverphonic interpretează „The Wrong Place”.

22:18 - Israelianca Eden Alene interpretează „Set Me Free”. Cântăreața are rădăcini etiopiene și interpretează o piesă intitulată „Eliberează-mă”.

22:14 - Anxhela Peristeri a interpretat „Karma”, spre aplauzele publicului.

22:10 - Elena Tsaginou, considerată favorită în această ediție, a interpretat „El Diablo”. Melodia este una controversată, criticată de unii pentru versurile despre venerarea diavolului. Opozanții sunt de părere că interpretarea cipriotei este una de excepție.

Reamintim că România nu a reușit să se califice în marea finală. Melodia noastră a fost „Amnesia”, interpretată de clujeanca Roxen. Participanții sunt următorii:

- Cipru: Elena Tsagrinou - „El Diablo”

- Albania: Anxhela Peristeri - „Karma”

- Israel: Eden Alene - „Set Me Free”

- Belgia: Hooverphonic - „The Wrong Place”

- Rusia: Manizha - „Russian Woman”

- Malta: Destiny - „Je me casse”

- Portugalia: The Black Mamba - „Love Is on My Side”

- Serbia: Hurricane - „Loco Loco”

- Marea Britanie: James Newman - „Embers”

- Grecia: Stefania - „Last Dance”

- Elveția: Gjon's Tears - „Tout l'Univers”

- Islanda: Daði og Gagnamagnið - „10 Years”

- Spania: Blas Canto - „Voy a quedarme”

- Moldova: Natalia Gordienko - „Sugar”

- Germania: Jendrik - „I Don't Feel Hate”

- Finlanda: Blind Channel - „Dark Side”

- Bulgaria: Victoria - „Growing Up Is Getting Old”

- Lituania: The Roop - „Discoteque”

- Ucraina: Go_A - „Shum”

- Franța: „Barbara Pravi” - „Voila”

- Azerbaidjan: Efendi - „Mata Hari”

- Norvegia: Tix - „Fallen Angel”

- Olanda: Jeangu Macrooy - „Brith of a New Age”

- Italia: Maneskin - „Zitti e buoni”

- Suedia: Tusse - „Voices”

- San Marino: Senhit feat. Flo Rida - „Adrenalina”

Știrea inițială

Concursul din 2021 va avea loc în Rotterdam, Olanda, anunță organizatorii. Orașul port avea să găzduiască competiția și în 2020, însă din cauza pandemiei Covid-19, evenimentul a fost anulat, mai arată sursa citată. După cele două semifinale din 18 și 20 mai, marea finală începe sâmbătă, 22 mai, de la ora 22:00. La eveniment participă și spectatori.

A 65-a ediție a competiției rămâne cu sloganul „Deschide-te”/„Fii deschis”. „Simte libertatea de a completa sloganul în felul tău. Ni s-a părut important să alegem o temă care reflectă spiritul vremurilor noastre. Cu acest slogan, îi invităm pe toți să se deschidă față de alții, față de alte opinii, față de poveștile celorlalți și, bineînțeles, față de muzica celorlalți”, a transmis producătorul executiv al competiției, Sietse Bakker.