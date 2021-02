LISTA GALBENĂ. Românii care nu stau în carantină. Răzvan Pascu: "10 milioane de români, exceptaţi"

"Când nu trebuie să stai în carantină la returul în România dintr-o ţară de pe lista galbenă? Creed că peste 10 milioane de români sunt exceptaţi.

– cei care au ambele doze de vaccin făcute și minim 10 zile de la doză 2. În România sunt câteva sute de mii de oameni care deja se încadrează acum în această excepție – Hotărârea CNSU Nr. 9/11.02.2021, Art.4, alin.2, litera c.

– cei care au avut Covid în ultimele 90 de zile – Hotărârea CNSU Nr. 9/11.02.2021, Art.4, alin.2, litera b.

– cei care își iau o “vacanță după vacanță” – Hotărârea CNSU Nr. 9/11.02.2021, Art.4, alin.2, litera a. Mai exact, dacă te întorci din vacanță/business trip din Zona Galbenă, ai un test negativ la sosire și arăți tot la sosire că vei pleca din țară oriunde altundeva în maxim 3 zile de la intrarea în România – atunci ești exceptat. Legea nu spune cât timp trebuie să pleci și unde (poți pleca tot într-o țară de pe Lista Galbenă, de exemplu), ci legea spune doar că atunci când intri în România dintr-o țară de pe Lista Galbenă, dacă vrei să nu stai în carantină atunci trebuie să arăți dovadă că vei pleca din țară în maxim 72 de ore și să ai testul negativ la sosire (asta înseamnă să arăți un bilet de avion, o rezervare la hotel în străînătate, un bilet de tren/autocar, etc). Nu este menționat nicăieri ce documente doveditoare trebuie să arăți la granița, însă dovezi precum bilet de tren, bilet de avion, bilet de tren, cazare în străînătate, etc. sunt suficiente, împreună, bineînțeles, cu testul negativ PCR făcut în ultimele 72 de ore până la îmbarcarea în avionul cu care ai venit în România. Știu deja sute de persoane care au trecut așa și inclusiv cineva de la DSP mi-a scris pe Facebook și mi-a confirmat că aceasta este procedura corectă.

– adulții/majorii nevaccinati sunt scutiți de carantină, dacă sunt studenți – Hotărârea CNSU Nr. 9/11.02.2021, Art.4, alin.1, litera n.

– dacă ai avut Covid, dar nu te-ai testat PCR la momentul respectiv și nu ai fost înregistrat oficial că bolnav în ultimele 90 de zile, ca să poți fi scutit acum de carantină poți arată acest lucru printr-un test de anticorpi făcut în ultimele 14 zile. Prin urmare, dacă vacanța ta într-o țară de pe Lista Galbenă este mai scurtă de 14 zile îți recomand să îți faci testul acesta de anticorpi în România, înainte de plecare, ca să nu mai umbli să îl faci în străînătate la retur. Teoretic, așa cum este precizat în Hotărârea CNSU 9/11.02.2021 la articolul 2, aliniat 5, punctul C, dacă ai testul de anticorpi și prezinți acești anticorpi încă în sânge, atunci ești exceptat atât de la testul PCR la retur, cât și de la carantină la sosirea în România. Aici trebuie să fac o precizare – în aplicăția IATA, pe care o folosesc majoritatea funcționarilor de la ghișeele de check-în din lume ca să vadă ce restricții sunt pentru fiecare țară, deocamdată această excepție nu apare, adică nu apare că dacă ai testul de anticorpi te poți îmbarca fără test PCR, însă încerc de câteva zile să întru în legătură cu IATA ca să își actualizeze aplicăția. Deocamdată e riscant, așa că v-aș recomanda să vă faceți și testul PCR la retur, dacă nu aveți la voi un test pozitiv de maxim 90 de zile (dar nu mai nou de 14 zile). Dacă se va schimba ceva voi updata acest articol.

– sunt scutite de la carantină TOATE FAMILIILE care se întorc în țară din Zona Galbenă și care au copii minori la școală (sunt exceptați atât părinții însoțitori, cât și copiii). Hotărârea CNSU 9/11.02.2021 spune la articolul 4, aliniat 1, litera N acest lucru. Am vrut să fiu sigur și am întrebat la IGSU și la DSP, iar aceștia mi-au confirmat în scris. Cum în România sunt peste 3,5 milioane de elevi și studenți, iar fiecare în călătorie poate să fie însoțit dacă este minor de bunici, părinți, etc, rezultă că doar de aici sunt scutiți de la carantină vreo 10 milioane de români. Desigur, ne referim acum la familiile care călătoresc împreună cu copiii școlari (elevi-studenți)… nu e valabil dacă te întorci doar tu ca părinte din străînătate și copilul școlar a fost acasă, ci doar dacă ai călătorit tu ca părinte/însoțitor/bunic cu acel elev-student. Așa e legea.

– cei care se întorc din Zona Galbenă, dar au stat în Zona Verde 14 zile (asta nu prea o înțeleg, nu știu ce a vrut să spună poetul la articolul 4, aliniat 1, litera A,, dar în fine – cred că se referă la tranzit, probabil a vrut să facă mai clar faptul că dacă tu te întorci dintr-o “țară verde” dar tranzitezi o “țară galbenă”, atunci e evident că nu trebuie să stai în carantină). Deci dacă, de exemplu, te întorci din Tanzania/Zanzibar sau Mexic (“țară verde”) și tranzitezi Qatar sau Franța/Olanda, “țară galbenă”, nu trebuie să stai în carantină.

– elevii sau studenții la zi, precum și însoțitorii acestora. Dovadă se face cu carnetul de student/elev și ca să fie logic articolul 4, aliniat 1, litera N eu deduc că întoarcerea în România nu ar trebui să fie într-o vacanță școlară, ci în perioada de studii, ca să se poată aplica ce scrie aici: „se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori”.

– persoanele aflate în TRANZIT în România pentru 24 de ore. Demonstrezi că ești în tranzit cu orice fel de bilet de avion sau altă legătură care arată că vei ieși din țară în 24 de ore.

– cetățenii care demonstrează că au fost plecați în interes de serviciu (de exemplu semnare sau negociere contract) și au un test negativ la retur făcut cu maxim 72 de ore înainte. Dacă cineva îmi poate spune cum ai putea demonstra că ai NEGOCIAT un contract, i-aș da un premiu NOBEL. Dacă ai semnat contractul, atunci îl arăți, dar dacă “l-ai negociat”, atunci este oare suficient o fotografie de la o cafenea cu partenerul (de business) îmbrăcat în tricou sau trebuie doar o poză dintr-o sala de ședința îmbrăcați toți la costum? Excepția este la articolul 4, aliniat 1, litera V.

– copiii care au sub 3 ani sunt exceptați de la a face testul PCR la returul în România. La sosire, măsura care li se aplică copiilor sub 3 ani este identică cu a părinților, adică dacă sunt părinți studenți sau vaccinați sau care au avut Covid, atunci nici ei și nici copiii sub 3 ani ai lor nu stau în carantină (articol 2, aliniat 2 din Hotărârea CNSU Nr 9/2021). De la 6 ani încolo iar este clar, pentru că sunt copii-elevi, care merg la școală, deci iar sunt scutiți de la carantină, atât ei cât și părinții lor însoțitori. Însă singurul lucru care nu este clar încă este ce se întâmplă cu copiii între 3-6 ani, pentru că ei nu sunt nici elevi și nu par să fie exceptați nici pe baza de alt criteriu. Părerea mea este că pur și simplu au fost uitați pe din-afară. Am scris pe acest subiect la IGSU și la INSP/DSP și nu mi s-a spus nimic concret, ci m-au trimis la Legea Educației. Parcurgând acea lege, în opinia mea, copiii 0-6 ani nu sunt considerați elevi, ci anteprescolari și, respectiv, preșcolari, ceea ce înseamnă că nu sunt vizați de excepțiile de la carantină", a scris Răzvan Pascu pe Facebook.