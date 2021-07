Liderul PNL Prahova a trecut în tabăra premierului Florin Cîțu

Liderul PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a anunțat public faptul că îl susține pe premierul Florin Cîțu în lupta pentru șefia partidului. Acesta s-ar fi aflat în rândul celor indeciși, conform Digi24, fiind atras până la urmă de echipa lui Florin Cîțu.

”Am promis că, după încheierea alegerilor în cele mai multe organizații județene ale #PNL, voi decide care este opțiunea mea cu privire la viitoarea conducere a partidului.Începând de astăzi, fac parte din echipa lui Florin Cîţu și voi candida, din partea acestei echipe, pentru o funcție de prim-vicepreședinte al partidului la Congresul #PNL din 25 septembrie.Cred în nevoia reformării şi modernizării #PNL și sunt sigur că parteneriatul Preşedinte – Guvern – majoritate parlamentară formată în jurul #PNL va aduce o viaţă mai bună pentru toţi românii”, a scris Iulian Dumitrescu pe pagina sa de socializare.

Întrecere în declarații

Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat că a decis să candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul către obţinerea unor noi victorii electorale, scrie Agerpres.



"Nu candidez la preşedinţia Partidului Naţional Liberal pentru un nou mandat ca să mă aflu în treabă. Am luat decizia de a candida pentru că ştiu că am capacitatea, energia, forţa, priceperea, dăruirea pentru a duce în continuare Partidul Naţional Liberal spre victorii, spre guvernare şi spre realizări, aşa cum am avut noi de-a lungul întregii istorii", a spus Orban în faţa delegaţilor la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Arad.

Florin Cîțu a spus că această campanie internă a PNL a făcut să iasă la iveală și lucruri mai neplăcute.

„Această campanie este despre competiție și cred că nu este nimic mai liberal decât competiția. Și mă bucur foarte tare că avem această campanie și este transparentă pentru ca și dumneavoastră, dar și românii să poată să vadă cum se comportă două echipe. Din păcate, pot să vadă și lucruri mai neplăcute, lucruri care nu ar trebui să se întâmple în PNL, pentru că noi nu suntem PSD”, a spus premierul Florin Cîțu.

„Când ataci membrii Guvernului, premierul, seamănă foarte mult cu ceea ce face PSD. Când cu câteva luni în urmă spui că o decizie a premierului este bună, că este în spiritul Constituției, iar peste câteva luni spui că nu mai este bună, pentru că trebuie evaluată, arată că astfel de politicieni poate nu mai au un viitor în România”, a mai declarat Florin Cîțu.

Amintim că Florin Cîțu și Ludovic Orban s-au înscris în cursa pentru șefia PNL, Congresul urmând să aibă loc la data de 25 septembrie.