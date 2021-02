Liderii de pe piața imobiliară ies la atac după planul lui Nicușor Dan de a ÎNGHEȚA tot în București

Includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 26 februarie 2021 a proiectelor de Hotărâre privind suspendarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București prin care se aprobaseră anterior Planurile Urbanistice Zonale aferente sectoarelor 2, 3, 4, 5 și 6, fără un dialog real cu mediul de afaceri, este un semnal puternic negativ și riscă să declaseze Bucureștiului de pe harta oraselor atractive din Europa de Sud-Est.

„Bucureștiul este pozitionat drept un hub regional de inovație și tehnologie în Europa de Sud - Est - doar pe segmentul IT &C, aici au sediul cele mai mari companii de software locale, cu o cifră de afaceri cumulată de 4,3 miliarde de EURO (58,7% din total)*.

Datorită investițiilor accelerate din alte domenii de activitate, cererea pentru produse imobiliare de calitate – parcuri logistice, infrastructură modernă de birouri, locuințe la standarde contemporane, hoteluri noi - a crescut exponențial în ultimii ani și, în continuare, oferta pieței imobiliare este insuficientă în raport cu cererea.

Atragem atenția că orice revizuire ad-hoc a regimului urbanistic din București trebuie să aibă în vedere impactul global și mesajele pe care Municipalitatea le transmite în piață. Riscăm să retrogradam Capitala în ochii investitorilor, care sunt întotdeauna deschiși la un dialog transparent cu autoritățile și care se așteaptă la predictibilitate și transparență, așa cum este normal într-o capitală modernă europeană,” declară Despina Ponomarenco, Președinte BUCHAREST REAL ESTATE CLUB.

Capitala României devine un hub de tehnologie și inovație, așa cum indică un clasament recent realizat de Financial Times, ce plasează Bucureștiul pe locul 7 în Top 25 ”Tech Cities of the Future 2020/2021”. Totodată, în contextul pandemiei Covid-19 și al accelerării proceselor de digitalizare, specialiștii BUCHAREST REAL ESTATE CLUB estimează că principalele firme de software și soluții digitale vor continua să își accelereze dezvoltarea, generând în continuare cerere pentru produse imobiliare de calitate, adecvate nevoilor actuale.

Stare de confuzie și impredictibilitate pe durata următorilor doi ani

Neimplicarea partenerilor de dialog ce vor fi direct afectați si vor avea de gestionat efectele acestor decizii, alături de specialiștii și experții de urbanism, în procesul de conturare a unei strategii urbanistice pentru București generează o stare de confuzie și impredictibilitate pe durata următorilor doi ani referitor la acțiunile Primăriei Municipiului București, care revine asupra reglementarilor urbanistice aprobate anterior de aceeași instituție.

“Este binecunoscut că imaginea de piață și semnalele transmise de autorități sunt printre cele mai importante criterii ale investitorilor, atunci când aleg o destinație de investiții. Bucureștiul a recuperat enorm în ultimii ani, iar acest tip de decizii riscă să readucă Bucureștiul la nivelul anilor `90, atât în țară cât și în ochii celor din afara granițelor,” adaugă Președintele BUCHAREST REAL ESTATE CLUB.