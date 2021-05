O serie de modificări ale prevederilor Codurilor Penal şi de Procedură Penală devin aplicabile, de vineri, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale. Printre acestea, încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerariului sau a condiţiilor de deplasare va constitui infracţiunea de evadare, urmând a se aplica regulile privind concursul de infracţiuni, informează MAI.

Dumitru Coarnă: Se întâmplă, din păcate, exact ceea ce am intuit

"Se întâmplă exact ceea ce am intuit eu, şi anume că lipsa de finanţare o să pună în imposibilitate aplicarea legii. Lucrul acesta l-am spus şi în Parlament. Noi am reglementat, cred că a fost unanimitate în Parlament, chiar cu amendamente, pentru că este o lege extrem de utilă şi de oportună această lege, mai ales pe zona conflictelor intrafamiliale unde noi am avut, din păcate, chiar femei omorâte din cauză că momentul operativ a fost scăpat pentru că nu aveam acea posibilitate de a monitoriza eventualii agresori şi de a interveni înaintea întâmplării faptei.

Acum trebuie finanţare, trebuie asigurată partea logistică, dar şi creată organigrama, cu oameni, dispecerate, echipe de intervenţie. Sunt costuri substanţiale. Dar dacă vrem să facem o lege bună, funcţională, trebuie acoperite aceste costuri; dar dacă vrem doar o formă fără fond, putem să-i dăm drumul. Anul acesta e exclus să se facă ceva, nu sunt bani în buget pentru acest program. Mai avem astfel de reglementări care sunt în vigoare dar nu pot fi aplicate din cauza lipsei de finanţare", a declarat, pentru DC News, deputatul PSD Dumitru Coarnă.

SIME va deveni operaţional cel mai târziu la data de 1 martie 2022

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate măsuri pentru instruirea personalului cu privire la aceste modificări legislative, precum şi pentru informarea despre noile obligaţii legale a persoanelor faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.



"Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME), modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere şi modul de acţiune în situaţia generării unor alerte", precizează MAI.



SIME va deveni operaţional cel mai târziu la data de 1 martie 2022. Într-o primă etapă, monitorizarea electronică se va aplica în sistem pilot, pentru cazurile de violenţă domestică în care a fost emis un ordin de protecţie.