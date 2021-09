Lege consumator vulnerabil. Turcan, solicitare trimisă lui Orban: Are obligația să își respecte atribuțiile nu doar atunci când îi este convenabil

I-am cerut astăzi președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ca Proiectul de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil din sistemul energetic să fie trimis de urgență spre promulgare către Președintele României și, ulterior, spre publicare la Monitorul Oficial.

Este vorba despre un act normativ care acordă sprijin financiar pentru mai mult de 500.000 de gospodării cu persoane vulnerabile, care trebuie ajutate de stat pentru a-și putea achita facturile la iarnă. Legea consumatorului vulnerabil a primit votul Camerei Deputaților cu o săptămână în urmă, după aproape 4 luni de la aprobarea procedurii de urgență în Camera Deputaților!

O nouă tergiversare a acestei legi, care trebuia trimisă de îndată Președintelui către promulgare, va însemna și o întârziere în adoptarea normelor metodologice și, prin urmare, poate compromite aplicarea prevederilor ei la termenul stabilit, 1 noiembrie 2021.

I-am semnalat lui Ludovic Orban că are obligația să își respecte atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților nu doar atunci când acest lucru îi este convenabil din ipostaza de candidat la președinția PNL, ci în fiecare zi de mandat și mai ales când este vorba despre adoptarea proiectelor de lege urgente și esențiale pentru beneficiari.

Cîţu: Am cerut foarte clar ANRE şi ANPC - fără milă în cazul companiilor ce încarcă abuziv facturile

Premierul Florin Cîţu a dat asigurări că Guvernul are în vedere mai multe soluţii pentru a se asigura că facturile la energie şi gaze nu vor fi o problemă în această iarnă, inclusiv pe partea de sancţionare a companiilor care "încarcă abuziv facturile cetăţenilor".



"Vreau să-i asigur pe români - Legea consumatorului vulnerabil a trecut, ştiţi foarte bine, dar sunt şi alte măsuri pe care le vom lua pentru a ne asigura că facturile nu vor fi o problemă în această iarnă, de la 1 noiembrie până la 31 martie", a declarat Florin Cîţu, miercuri seară, la Digi 24, întrebat despre creşterea facturilor la energie şi gaze.



El a precizat că sunt discutate mai multe soluţii, iar una dintre acestea vizează "compensarea unei părţi importante din factură".



Întrebat dacă această variantă ar urma să se aplice pentru toată lumea, premierul a spus: "Vom vedea până unde putem să mergem cu această măsură, dar în acelaşi timp trebuie să ne gândim şi la companii".



"Pentru că, pe de-o parte, avem consumatori, dar dacă preţul creşte pentru companii, companiile pun creşterea în preţul produselor şi avem inflaţie. Ne gândim la soluţii şi pentru companii, avem şi acolo câteva idei la care ne uităm, dar trebuie să le punem pe hârtie şi vor fi în perioada următoare", a menţionat Cîţu.



Premierul a adăugat că pe acelaşi subiect a purtat discuţii cu "ANRE, ANPC şi actorii din piaţă, Consiliul Concurenţei".



"Şi am cerut foarte clar ca acolo unde există companii care folosesc această situaţie şi încarcă abuziv facturile cetăţenilor să intervină imediat. S-au făcut echipe mixte de la ANRE şi ANPC care se uită, primesc de la cetăţeni aceste informaţii, vor verifica şi acolo unde există probleme am spus: fără milă. Deci, fără milă, trebuie să intervenim imediat. Ne uităm să modificăm legislaţia să suspendăm licenţa dacă există astfel de practici. Putem să facem şi acest lucru, dar, aici, dai o ordonanţă de urgenţă, ai nevoie de Guvern. Dai Guvernul jos, nu se mai poate întâmpla acest lucru", a subliniat Florin Cîţu, transmite Agerpres.