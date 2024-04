Legalizarea cannabisului în Germania, lecție și pentru România. Vlad Zaha, criminolog: Până și Republica Moldova a făcut o mișcare interesantă

Am vorbit cu Vlad Zaha, criminolog și expert în politici publice pe zona drogurilor, despre dezincriminarea cannabisului din Germania, dar și despre perspectivele pe care le are România în drumul ei spre o legistaliție conturată spre cetățean și nu spre marii traficanți.

Vlad Zaha: ”Ministrul sănătății din Germania a fost în fruntea inițiativei de dezincriminare a posesiei pentru consum propriu. Practic, nu mai sunt pedepsiți consumatorii dacă au până la 25 de grame de Cannabis sau 3 plante de persoană și maximum 50 de grame pe locuință. De la 1 iulie se vor deschide și acele asociații de consumatori pe modelul din Spania unde se poate crește în grup, dar nu au voie să fie pentru profit. Practic, plătești un abonament ca la orice serviciu de streaming.

Inițiativa este în ton cu ce spune știința criminologică de 20 de ani și anume că interzicerea dură nu va opri, scădea, preveni sau trata consumul de droguri, ba din contră va face substanțele mult mai periculoase, iar de consumat se va consuma oricum. Cei din Germania au recunoscut acum acest fapt și astfel luptă real cu piața neagră de cannabis care domină și unde nu ai siguranța că acele substanțe sunt sau nu contaminate. De asemenea, ajută și din plan social pentru că nu este deloc folositor societății ca un consumator de cannabis să aibă dosar penal”.

Foto: Pexels

Ce impact o să aibă decriminalizarea din Germania asupra țărilor europene?

Vlad Zaha: ”Ne așteptăm ca Germania să aibă un efect de domino asupra țărilor europene însă aveam și țări precum Croația și Slovenia sau Cehia unde este dezincriminat cannabisul, în cantități mai mici, dar este cam același sistem. Deci nu mai vorbim doar despre Olanda, Portugalia sau Spania, țările veșnic menționate, vorbim de un trend european. În Olanda, consumul este reglementat strict, în ultimii ani, a scăzut numărul de magazine care vindeau cannabis de la 700 la 500 și asta fără niciun fel de legislație.

Vedem că lucrurile sunt clare în țările suficient de dezvoltate. Ai nevoie de un număr de magazine per cap de locuitor, fără reclame, fără vânzări de cantități peste limita legală și totul funcționează cum trebuie adică toți indicii infracționali din Olanda sunt cei mai mici din Europa. Nu se adeverește nicio spaimă colectivă că se dezlănțuie iadul pe pământ, cannabisul și pentru individ, și pentru societate este mai puțin nociv decât alcoolul. Este pur și simplu o plantă care are și ea efecte negative, dar nu sunt nici măcar pe aproape de ce spaime sunt băgate în public.

Ar fi viabilă în România o astfel de legislație?

Vlad Zaha: ”Din păcate, în România mai durează și zic din păcate pentru că, la un moment dat, va veni această dezincriminare și la noi, doar că prea târziu. Această decizie se ia după ce deja ai un număr foarte mare de consumatori care ajung să aibă probleme sociale, medicale sau penale, când substanțele încep să devină contaminate. Majoritatea țărilor au făcut aceste tranziții când au văzut că nu se mai poate, dar este o greșeală să așteptăm atât de mult pentru că vedem deja efectele negative ale interzicerii dure a drogurilor cu tot felul de tragedii și de noi etnobotanice și substanțe psihoactive. Acest efect de domino se apropie și de noi, până și Republica Moldova a dezincriminat până în 2 grame de cannabis”.

Foto: Pexels

Sub ce variantă crezi că ar trebui adoptată dezincriminarea în România?

Vlad Zaha: ”Sunt multe opțiuni, dar când vedem acele cantități de 25 de grame per persoană ni se pare mult, dar nu luăm în considerare că în Spania sunt 100 de grame per persoană. România ar trebui s-o ia încet, 2, 3 poate 5 grame per persoană cu posibilitatea de a-ți crește propria plantă acasă pentru a reduce cumpăratul de la crima organizată. Nu vorbim încă de legalizare în România cu magazinele specializate pentru că economic s-ar putea întâmpla precum alcoolul sau tutunul să avem o grămadă de reclame și sute de magazine pentru că România cade foarte ușor pradă intereselor economice și comerciale. Stăm destul de prost la reglementarea viciilor. În următoarele 2 decenii vom avea și noi un sistem mai sigur de comercializare al cannabislului. Va fi un punct în care toate țările în jurul nostru vor avea libertatea de a cumpăra și statul Român nu va mai avea nicio justificare”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News