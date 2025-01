Lecție de demnitate a poporului român. Istoricul Oprea: „O voi face indiferent cine va fi la putere în România. Nu mor caii când vor câinii”

Înainte de sărbători, Marius Oprea a donat bisericii din cartierul Steagu Roșu din Brașov, unde slujește părintele Eugen Comșulea, două triptice realizate de el însuși. Acestea conțin rămășițe ale martirilor din lagărele comuniste, inclusiv ceea ce istoricul crede a fi relicve ale lui Valeriu Gafencu, supranumit „Sfântul închisorilor”.

Un gest simbolic, o colectă emoționantă

Invitat la slujbă în ziua de 5 ianuarie, Marius Oprea a fost surprins când preotul a scos unul dintre triptice la închinat, explicând semnificația jertfei martirilor comunismului. În același context, părintele Eugen a organizat o colectă pentru sprijinirea săpăturilor arheologice realizate de istoricul brașovean în căutarea osemintelor martirilor din lagărele comuniste.

La finalul slujbei, preotul i-a oferit lui Marius Oprea două pungi pline cu bancnote strânse de credincioși. Suma, 937 de lei, conținea numeroase bancnote de un leu – adevăratul „bănuț al văduvei”.

„Osemintele martirilor sunt coloana vertebrală a acestui popor”

Marius Oprea a precizat că acești bani vor fi folosiți exclusiv pentru continuarea săpăturilor de la Balta Brăilei, programate să reînceapă în luna iunie. Aceste cercetări urmăresc descoperirea și recuperarea rămășițelor martirilor care au murit în lagărele comuniste, un demers pe care istoricul îl consideră esențial pentru păstrarea memoriei naționale.

„Osemintele martirilor sunt coloana vertebrală a acestui popor”, a scris Marius Oprea, subliniind că demnitatea românilor, oricât de greu încercată, rămâne dreaptă și întărită de simboluri precum bănuțul văduvei.

Credință, memorie și rezistență

Această poveste este mai mult decât un simplu gest de generozitate: este o mărturie a solidarității și a respectului față de cei care au suferit pentru libertate. Prin donațiile lor modeste, credincioșii din Brașov contribuie la păstrarea vie a memoriei martirilor, dovedind că spiritul acestui popor rămâne viu și demn.

Iată postarea integrală:

„Bănuțul văduvei și martirii închisorilor. Înainte de sărbători am dăruit bisericii de la Micșunica, din Steagu Roșu- Brașov unde slujește părintele Eugen Comșulea, cel ce mi-a botezat fiul și îngropat mama, două triptice lucrate de mine. Unul cu rămășițe ale martirilor din lagăre, al doilea cu rămășițe ale celui pe care eu îl cred a fi fost Valeriu Gafencu. Când a venit cu Sfânta cruce, preotul Eugen m-a rugat să merg acolo, azi, la liturghie. Și nu mică mi a fost mirarea când, la predică, părintele a vorbit de cele două triptice, de semnificația jertfei martirilor comunismului, și a scos unul la închinat (al doilea e deja montat pe un perete), anunțând o colectă pentru sprijinirea săpăturilor noastre, în căutarea lor. Era biserica plină, am recunoscut vechiul popor al cartierului copilăriei mele, îmbătrânit, dar nu resemnat. La sfârșit, după miruire, părintele Eugen mi-a dat două pungi de plastic, aproape pline cu bancnote și mi-a cerut să le primesc.

I-am pus pe masă acum, acasă, alături de alte daruri, două iconițe cu Sfinții Brâncoveni și Ștefan cel Mare, primite de la un alt preot din Brașov și de un mic crucifix pe care l-am facut eu, in aceste zile, din lemnul unei lăzi in care a fost îngropat un martir de la Salcia. Am găsit că s-au strâns 937 de lei, aproape jumătate în bancnote de un leu. Nu-i voi schimba. Exact acest bănuț al văduvei îl voi folosi la săpăturile din Balta Brăilei, pe care intenționez să le continui începînd din iunie, indiferent cine va fi la putere în România. Căci nu mor caii când vor câinii, iar osemintele martirilor din lagăre sunt, așa cum mi au dovedit și azi, coloana vertebrală a acestui popor. Și ea rămâne, în toată sărăcia cîtă este și va mai fi, dreaptă, demnă și întărită de bănuțul văduvei!”

