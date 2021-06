Lazăr (FNA), semnal de alarmă: Imoralitate şi avarism în lumea drogurilor/antidrog

"Imoralitatea in lumea DROGURILOR! Respect pe cei ce de la bun inceput se declara pro dezincriminare sau legalizare (cum le place lor sa spuna), cel putin si-au exprimat asumat pozitia. Logic si in aceasta zona majoritatea au ca interes banii si nu grija fata de consumatorii dependenti sau ca unii consumatori sunt retinuti/arestati, dar macar stim cu cine rivalizam. Cand aud din partea unora grija fata de bugetul tarii, ca aducand traficul la suprafata ca economie 'alba', s-ar incasa la buget impozite etc, ma face sa zambesc.

Consumatorii cinstiti zic doar ca pot consuma in siguranta, fara frica de a mai fi vanati si ma refer la cei ce consuma iarba. Imi repugna cei ce ani buni au activat in antidrog si ulterior au devenit peste noapte, pro consum, legalizare/dezincriminare, avocati ai traficantilor.

Si cand au activat in antidrog si cand au devenit pro droguri, au avut un singur scop...BANII! Cata imoralitate, cat avarism, cum sunt in stare unii sa calce pe 'cadavre' doar pentru BANI", transmite Gigel Lazăr printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Consum droguri, alcool, tutun în rândul tinerilor, cifre alarmante. FNA, semnal de alarmă

Federația Neguvernamentală Antidrog își exprimă maxima ingrijorare față de letargia autorităților responsabile cu politicile naționale de prevenire a consumului de droguri, alcool și tutn. Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională Antidrog, autoritățile administrației publice centrale si locale au datoria și obligația de a interveni in susținerea programelor strategice în materie. Drogurile, alcoolul si tutunul nu au culoare politică. Recentele statistici evidențiate prin Studiul ESPAD 2020 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) în rândul elevilor de 16 ani, arată că România înregistreaza procente peste media europeană la debutul precoce (13 ani) în consumul de substanțe (alcool, droguri, tutun)

România depășeste aproape de doua ori media europeană la consumul zilnic de tutun – 5 % dintre elevii romani, comparativ cu 2,9 media europeană.

Depășim media generală la consuml de alcool – 82 % dintre elevii Romănia, comparativ cu 79 % media europeană.

7 % dintre elevi recunosc că s-au intoxicat cu alcool față de 6,7 % media europeană.

Consumul de medicamente calmante în scopul de a se droga este de 9,4 % față de media europeană de 4 %.

Studiul ESPAD a masurat și alte comportamente periculoase – jocurile de noroc, jocuri online si rețelele sociale. 20 % dintre elevii de 16 ani din România au pariat excesiv in ultimul an, comparativ cu 15 % media europeană.

În jur de 50 % dintre elevii de 16 ani din România, petrec peste 4-5 ore într-o zi de școala, online, pe rețele sociale în condițiile în care se discută tot mai mult despre anxietate, depresie, probleme cu somnul.

Provocarile sunt mari pentru tineri și în cazul consumului ocazional de droguri.

Prevalența în rândul tinerilor 16,7 % segment vârstă 14-34 ani.