Lazăr, semnal de alarmă privind consumul de droguri: Aflu lucruri care mai de care mai surprinzătoare!

"O noapte cu ore de conversatii despre droguri, legalizare, trend, noua generatie!

Chiar si dupa 14 ani de activitate in prevenirea consumului de droguri, alternative la consum, grupuri vulnerabile, informarea parintilor, peste 1300 de conferinte/dezbatere cu tinerii, incerc sa inteleg fenomenul pentru ca nu fac aceasta munca la norma, ci din pasiune si implicare reala. Bucurestiul este efervescent noapte. Ascunde multe lucruri mai putin cunoscute publicului larg.

De fiecare data aflu multe lucruri care mai de care mai surprinzatoare. Intotdeauna am fost atipic prin disponibilitatea mea spre dialog cu acea componenta sustinatoare a legalizarii detinerii de droguri in vederea consumului propriu dar si cu consumatorii de droguri. Nu sunt rigid, nu plec in dialog de la pozitia intransigenta. De fiecare data incerc sa inteleg si sa-i inteleg daca discutam despre dependenta, stil de viata, teribilism.

In urma cu ceva ani cand procuror sef DIICOT era dl Horodniceanu, afirma sunt cca 600.000 de consumatori ocazionali de droguri in Romania majoritatea in Bucuresti si orasele cu centrele univarsitare mari si imi este greu sa cred ca in calitate de procuror sef nu avea toate datele, fie ele si diminuate. Cert intre timp discutam de peste 1 milion de consumatori ocazionali. Cifra comunicata de fostul procuror sef DIICOT, m-a determinat sa dezvolt cat mai mult dialogul pentru a intelege fenomenul social. Fara sa ajungem la radacina judecatilor si prejudecatilor tinerilor consumatori nu-i putem intelege. NU putem sa nu vedem daca este vorba de dependenta sau consum ocazional intr-o zona ascunsa si greu de masurat", explică Gigel Lazăr.

Lazăr: "Nu sunt pro legalizare, dar cert sunt pro dezincriminare a consumatorului "

"Si dupa aceasta noapte de dialog sunt mai convins ca NU stigmatizarea, NU indiferenta solutioneaza situatia cand vorbim in prezent de 16 % consumatori ocazionali de droguri segment varsta 15-34 ani ci gasirea de solutii mai ales pentru grupurile vulnerabile, grupurile ce se afla la debut in consum, dar fara sa neglijam dependentii de droguri si sa protejam non consumatorii vulnerabili de aceasta tentatie. Cu cat aprofundez mai mult fenomenul cu atat mai mult imi dau seama cat de mult lipsesc politicile publice in materie, analize concrete, studii de caz etc.

Concluziile mele in acest moment nu sunt pro legalizare, dar cert sunt pro dezincriminare a consumatorului si aici trebuie umblat la Legea 143 ce este ambigua si pro CBD in scop medicinal. In mod normal v-as zice noapte buna, dar deja este dimineata.

P.S. De ce am spus momentan nu sunt pro legalizare si am lasat aceasta incertitudine si nu m-am exprimat total impotriva. Conform ultimului Raport al EUROPOL analizele efectuate la capturile de marijuana din Europa, indica cresteri mari ale THC fiind cunoscut faptul cu cat valoarea THC-ului este mai mare, cu atat mai puternice sunt efectele acestui drog si dependenta psihica de substantele active din cannabis poate aparea in urma consumului îndelungat si depinde de doza utilizata, concentratia de THC, de regularitatea consumului, de organismul consumatorului.

De aici deriva logica unei analize complexe a situatie din partea autoritatilor, ce facem daca nu putem combate cat mai eficient traficul (de eradicare nu se poate nici macar vorbi) lasam tinerii spre consum de marijuana cu THC ridicat daca acest tip de drog exista si in Romania?

Opinez ca se impun analize la toate capturile de marijuana pentru a vedea nivelul de THC pe piata din Romania. Ce facem fara politici publice de prevenire, alternative la consum, fara centre de tratament al dependentilor?", întreabă preşedintele FNA.