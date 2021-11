Lavinia Chican: NewTech ACademy, programe de specializare pentru trei dintre cele mai solicitate posturi din IT-ul românesc

"Noul context creat de pandemie ne-a arătat odată în plus cât de importantă este tehnologia în toate aspectele vieții noastre", subliniază Lavinia Chican, Co-Founder NewTech ACademy.

În prezent, nu mai există domeniu în care tehnologia să nu își fi găsit loc. "Trăim într-o lume digitalizată, iar noul context creat de pandemie ne-a arătat odată în plus cât de importantă este tehnologia în toate aspectele vieții noastre, de la cum muncim, cum învățăm, cum ne relaxăm sau interacționăm unii cu alții. Practic, nu mai există domeniu sau industrie în care tehnologia să nu-și fi găsit loc”, a zis Lavinia Chican, Co-Founder NewTech ACademy, adăugând: „Prin urmare, este o mare nevoie de specialiști în IT peste tot în lume”.

„La nivel internațional, se estimează că, până în 2025, vor fi create 145 de milioane de noi locuri de muncă în domeniul digital și vorbim aici de diverse meserii, de la dezvoltatori de software, analiști de date, până la specialiști în securitate cibernetică, specialiști în DevOps și multe altele", a afirmat Lavinia Chican.

Cum răspunde New Tech Academy schimbărilor de pe piața muncii

Centrele de educație tehnologică devin din ce în ce mai importante. "Centrele de educație tehnologică, cum este și al nostru, devin din ce în ce mai relevante și utile în acest context al transformărilor prin care trece piața muncii. Există, deja de câțiva ani, o tendință la nivel global în privința nevoii de reconversie profesională și recalificare în domeniul tehnologiei. În ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni au intrat în industria IT ca urmare a unei schimbări de paradigmă în carieră: fie ca urmare a faptului că au rămas fără job și a fost nevoie să se reorienteze spre altceva, fie pentru a rămâne relevanți pe piața muncii și a ține pasul cu schimbările. Astfel, au ajuns să apeleze la diverse programe de dezvoltare personală, cum sunt și cele pe care le oferă de câteva luni deja, în România, New Tech Academy.

Totodată, programele noastre se adresează și tinerilor aflați la început de drum în carieră, care, după parcurgerea celor 6 sau 9 luni de cursuri în cadrul New Tech Academy dobândesc cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare pentru a putea candida cu succes în găsirea unui loc de muncă. În plus, colaborăm cu un comitet consultativ format din lideri din toate domeniile de activitate, includiv ai industriei IT, astfel, programele noastre de instruire sunt aliniate la nevoile industriei și ale angajatorilor din România, ceea ce le crește absolvenților noștri șansele de a-și găsi un loc de muncă avantajos.

NewTech Academy este, practic, un hub de educație tehnologică care răspunde unor nevoi importante ale pieței de muncă și anume: calificarea la nivel înalt a viitorilor angajați și aducerea lor mai aproape de angajatorii din industria IT&C, FMCG, banking, retail etc", a explicat Lavinia Chican.

Programele oferite de New Tech Academy

New Tech Academy oferă programe de specializare pentru trei dintre cele mai solicitate posturi din IT-ul românesc: Full-Stack Developer, Frontend Developer și UI / UX Designer. Cursurile durează 9 luni pentru Full-Stack Developer și câte șase luni pentru celelalte două specializări.

"Pe viitor, avem în plan să ne diversificăm oferta de programe cu alte specializări foarte căutate în piață, precum cele pentru specialiști în securitate cibernetică sau analiză de date. În prezent, sunt deja în derulare două module, respectiv Full-Stack Developer, Frontend Developer și ne pregatim pentru următoarele serii de cursanți care sunt planificate pentru lunile ianuarie-februarie 2022.

Ne adresăm atât tinerilor, studenților, cât și celor cu experiență, care fie vor să se perfecționeze sau să facă o reconversie profesională. Primul pas pentru cei interesați este să completeze un scurt formular disponibil online, pe site-ul nostru (https://www.newtech.ro/aplica/), apoi, unul dintre consultanții noștri îi vor contacta pentru a stabili detaliile și a-i ajuta să aleagă programul cel mai potrivit nevoilor și așteptărilor lor.

Oferim fiecărui potențial cursant acestă consultație, în mod gratuit, pentru a-l ajuta să se orienteze mai bine prin oferta de cursuri și pentru a lua de la bun început cea mai bună decizie, adaptată nevoilor și așteptărilor sale. Trainingurile durează între 6 și 9 luni, în funcție de specializarea aleasă, și se țin atât live, cât și online sau în format hibrid, adaptate la contextul pe care-l trăim în această perioadă, iar în platformă sunt încărcate din timp toate materialele și exercițiile necesare cursanților noștri", a explicat Lavinia Chican.

Structura programelor New Tech Academy

New Tech Academy oferă un sistem integrat de programe de formare, completat de experiențe practice, aplicate nevoilor profesiei pentru care se face pregătirea. "

Am dezvoltat programa împreună cu echipa partenerului nostru din Israel, Wawiwa Tech Training, lider în domeniul educației tehnologice, care, de peste 20 de ani acoperă decalajul între competențele tehnologice prin recalificarea forței de muncă pentru cele mai căutate profesii din domeniul tehnologiei. Wawiwa folosește o metodologie testată de formare mixtă, conținut de ultimă generație, platforme digitale de învățare și relații puternice în industrie pentru a oferi programe de formare tehnologică care să ducă la o mai mare capacitate de angajare și satisfacție a absolvenților.

Structura programelor din România este aceeași cu cea aplicată în marile centre de instruire din Israel și din străinătate unde grupul are parteneriate, iar toate programele Wawiwa ale Academiei NewTech sunt ținute de formatori și mentori locali cu experiență relevantă în industrie", a arătat Lavinia Chican.