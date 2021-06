Laura Vicol: ”E dezastru în ţară!” Primarii PSD, piedică majoră de la Guvern

Deputatul PSD Laura Vicol a declarat că situaţia este gravă în teritoriu în privinţa finanţării proiectelor, fiind numeroase investiţii blocate din cauză că Guvernul PNL - USR PLUS nu alocă banii necesari.

Într-o discuţie despre alegerile parţiale care au avut loc, la finele săptămânii trecute, în mai multe localităţi din ţară, Laura Vicol a declarat că primarii PSD sunt sabotaţi de către guvernanţii care nu le alocă fondurile necesare pentru proiectele de investiţii.

"Noi am câştigat 17 din 35 de primării. La două nici măcar nu am avut candidat PSD. Îi felicit pe toţi câştigătorii, precum şi pe cei care au fost învinşi pentru că o luptă pierdută nu este un război pierdut. Mergem mai departe, pentru că asta înseamnă să fim alături de oameni.

Sunt tristă pentru că cei care au ales PNL-ul spun eu că au ales din alte raţiuni. Am observat că primăriile PNL-iste sunt cele avantajate în buget. Ne lovim de o grămadă de probleme în teritoriu pentru că suntem PSD-işti. Primăriile PSD au aproape spre zero sume de bani alocate. Chiar discutam... am fost în Filiaşi vineri în campanie şi vorbeam cu un primar din zonă care ne spunea că este dezastru. Proiecte începute nu pot fi finalizate pentru că nu se dau banii de la ministere. Sunt reale probleme", a declarat, la DC News, deputatul PSD Laura Vicol.

VIDEO:

Laura Vicol: Unde sunt tinerii frumoși și liberi? Dacă făcea PSD 5% din ce fac acești indivizi, eram linșați

„Să știți că și pe mine mă uimește treaba aceasta... nu că mă uimește, mă doare să văd. Dacă făcea partidul meu nu 10%, 5% din tot ce fac acești indivizi, cred că eram toți linșați pe stradă. Unde sunt tinerii frumoși și liberi? Sau sunt cei cărora Cîțu li se adresează în engleză pe Facebook. Poate aceia sunt tinerii frumoși și liberi care sunt de acord cu ce se întâmplă în România și nu mai ies în stradă”, a răspuns Vicol.

„Stau și mă întreb unde sunt acele mii de oameni care tot timpul din ciumă roșie nu ne scoteau? Pentru că ce? Pentru că am crescut punctul de pensie, pentru că am crescut alocațiile, pentru că încurajăm agricultura românească, pentru că eram împreună alături de oameni? Unde sunt, ce se întâmplă cu ei? V-am spus, lumea sancționează această lipsă de opoziție în percepția dânșilor”, a mai avut de spus deputatul Laura Vicol.