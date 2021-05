”La casa de papel”, anunțul momentului despre serial! VIDEO

Foto ilustrativ / Image by AKCreatif from Pixabay

Potrivit anunţului de luni, fiecare dintre cele două părţi va avea câte cinci episoade:

- volumul 1 va fi lansat pe 3 septembrie

- volumul 2 va fi lansat pe 3 decembrie 2021.

„Când am început să scriem partea a cincea a serialului, în mijlocul pandemiei, am simţit că trebuie să schimbăm ceea ce era aşteptat de la sezonul de zece episoade şi am folosit toate instrumentele pe care le-am avut pentru a crea senzaţia unui final de serie în primul volum în sine. Am decis să lucrăm într-un gen extrem de agresiv, punând banda în pericol.

În volumul 2, ne concentrăm mai mult pe situaţia emoţională a personajelor. Este o călătorie prin harta lor sentimentală care ne leagă direct de plecarea lor”, a explicat într-un comunicat Álex Pina, creatorul serialului.

Producția Money Heist este una dintre cele mai vizionate de pe Netflix, cu 29 de premii și 30 de nominalizări confirmate de IMDb.

Un om misterios, care se numește El Profesor („Profesorul”), planifică cea mai mare lovitură dată vreodată. Pentru a realiza planul ambițios, recrutează o bandă de opt persoane cu anumite abilități care nu au nimic de pierdut. Scopul este acela de a intra în Monetăria Regală a Spaniei, astfel încât să poată tipări 2,4 miliarde de euro. Pentru a face acest lucru, au nevoie de unsprezece zile de izolare, timp în care vor trebui să se ocupe de șaizeci și șapte de ostatici și de forțele de elită ale Poliției. În partea a 3-a, banda se reunește pentru a salva un membru capturat, de data aceasta ținta fiind Banca Națională a Spaniei.