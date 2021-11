Klaus Iohannis, mesaj cu prilejul Sărbătorii Hanuca: Întăreşte în sufletele membrilor comunităţii evreieşti din România şi de pretutindeni credinţa şi speranţa

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

Cu prilejul sărbătorii Hanuca, adresez salutul meu călduros conducerii Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, precum și tuturor membrilor comunităților evreiești din țară.

Tradiția de Hanuca, transmisă de-a lungul generațiilor, întărește în sufletele membrilor comunității evreiești din România și de pretutindeni credința și speranța, atât de necesare în această perioadă în care am fost cu toții greu încercați.

Hanuca îi încurajează pe cei care o sărbătoresc să devină prin cuvânt și faptă un model pentru semeni. Un astfel de exemplu a fost domnul Aurel Vainer, cel care, în calitatea sa de Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, a servit cu devotament comunitatea evreiască într-o perioadă plină de dificultăți. Aurel Vainer nu a fost doar o personalitate marcantă a comunității dumneavoastră, ci și un constructor de punți între etnii și confesiuni, un luptător pentru combaterea antisemitismului și un purtător și apărător al memoriei celor dispăruți în Holocaust. Luminile menorei se aprind și pentru a cinsti amintirea sa.

Cu ocazia Sărbătorii Luminilor, reiterez angajamentul Statului nostru în ceea ce privește prevenirea și combaterea antisemitismului, sprijinirea punerii în valoare a patrimoniului cultural evreiesc din țară, precum și hotărârea noastră pentru asumarea integrală a trecutului, pentru cercetarea istorică a perioadei Holocaustului din România și pentru cinstirea memoriei victimelor acestuia.

Comunitatea evreiască din România este un contribuitor important la binele comun. Sărbătorile dumneavoastră sunt prilej de bucurie pentru noi toți, după cum crimele și tragediile secolului trecut ne sunt istorie și dramă comune, care trebuie cunoscute și împărtășite, pentru a nu se mai repeta vreodată.

Cu aceste gânduri vă însoțesc în zilele de sărbătoare ce urmează, urându-vă să le petreceți în spirit de pace, respect și comuniune spirituală.

„Hag Hanuka Sameah!”

Hanuca, sărbătoarea victoriei luminii și păcii asupra întunericului și urii

Timp de opt zile, începând din seara de 28 noiembrie, evreii din întreaga lume celebrează Hanuca, numită și „Sărbătoarea Luminilor”. Hanuca este sărbătoarea prin care se amintește an de an miracolul întâmplat acum peste 2200 de ani în Ierusalimul aflat sub dominaţia dinastiei seleucide (greceşti) din Siria, când evreilor li s-a interzis să studieze Tora și le-a fost pângărit Altarul din Templu.

Ei l-au eliberat, l-au repurificat şi au aprins menora, lumină care era menţinută aprinsă în fiecare noapte, simbol al creaţiei şi cunoaşterii. Se spune că în candele era ulei de măsline pentru a menţine flacără pentru o zi, însă focul a rămas aprins timp de opt nopţi. Acest eveniment a inspirat înţelepţii evrei să proclame o sărbătoare de opt zile, în care seară de seară se aprinde o lumânare având ca scop să reamintească minunea.

În prima seară de Hanuca se aprinde o lumânare, în a doua seară, două lumânări și tot așa până la opt. Lumânările se pun într-un sfeșnic special, numita hanuchia, se aprind la lăsarea serii și trebuie să ardă măcar 30 de minute.