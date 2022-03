Kinga, femeia care îi declară război lui Putin, pe TINDER. Cum îi ademeneșete pe ruși să vadă adevărul despre invazia Ucrainei

O poloneză a apelat la Tinder pentru a lupta împotriva dezinformării și pentru a le spune rușilor despre atrocitățile comise de Vladimir Putin în Ucraina. Inspirată de serialul de succes Netflix, The Tinder Swindler, Kinga Szostko din Gdynia și-a creat un cont fals cu numele ei scris în rusă, spunând că a absolvit facultatea de drept la Moscova. Ea a adăugat apoi locația în care se află ca fiind capitala Rusiei și a postat fotografiile ei reale, scrie The Firts News.

Frumoasa poloneză a postat poze cu ea doar ca să le atragă atenția rușilor, dar când bărbații îi răsfoiau profilul, în loc să vadă mai multe poze ale brunetei, dădeau peste fotografii care arătau dezastrul provocat de invazia lui Putin în Ucraina.

Cum i-a venit ideea





Femeia în vârstă de 40 de ani, care lucrează pentru o organizație numită The Gdynia Foundation of Entrepreneurial Helpers a spus: ”Într-o dimineață, urmărind fotografiile postate pe Instagram care arată ororile războiului, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Deoarece Tinder în Rusia nu a fost încă blocat, am decis să acționez rapid".

”Desigur, nu era vorba de a cunoaște bărbați ruși. Ideea este că rușii care sunt interesați de fotografia mea și vor să se întâlnească cu mine vor vedea adevărul despre războiul din Ucraina.”, a spus Kinga Szostko.

Poloneza încearcă să convingă și alte femei să i se alăture

În speranța că și alte femei poloneze se vor implica, ea a postat pe Instagram: ”Cu acest instrument putem încerca să ajungem la utilizatorii ruși cu informații. Serios!".

Ea a postat apoi instrucțiuni în care spunea: ”Creezi un cont, dar numele tău îl traduci în rusă pe Google Translate. Îl poți lua și pe al meu: Кинга. Școală: alegeți oricare școală din Moscova (vi se va prezenta o listă din care să alegeți), apoi cea mai importantă, în setările contului, selectați locația Moscova.

Adaugi prima fotografie pe care o dorești și apoi în profil încarci următoarele fotografii cu războiul din Ucraina. Apoi dai click pe toți cei pe care Tinder ți-i arată ca fiind o posibilă pereche. Nu știu cât de mult va ajuta, dar nu va strica să încerc. Tot ceea ce îmi doresc astăzi este ca acest coșmar să se termine, iar adevărul este că propaganda rusă nu ajută la asta. Dacă oamenii ar ști, poate ar reacționa? Așa vreau să cred, așa că hai să o facem!".

