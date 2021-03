Kevin Durant riscă amendă pentru jigniri misogine și homofobe

Conform CNN, Rapaport a postat capturile de ecran ale mesajelor de pe Instagram pe Twitter și Instagram. „Am primit amenințări și mesaje dezgustătoare în fiecare zi, dar niciodată nu mi-aș fi închipuit că Durant ar fi printre cei care trimit”, a transmis actorul.

„Eu și Mike vorbim și mai nebunește de-atât în mod obișnuit și azi s-a supărat... Greșeala mea, Mike! La naiba”, a răspuns Durant. Acum, baschetbalistul riscă o amendă din partea NBA pentru limbajul său.

Kevin Durant pretty much ended Michael Rapaport’s life in the DM’s. This needs to be hung up in the Louvre. pic.twitter.com/lWjqNbzjhQ