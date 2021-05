Kelemen Hunor: ”PNRR e echilibrat, iar FMI nu e parte a planului!” Pronostic penru moțiunea de cenzură

Toate domeniile importante pentru România se regăsesc în PNRR, declară Kelemen Hunor, care precizează că FMI nu este parte a planului: „Nu are ce să caute, nu are mecanisme, nu este parte din acest contract”.

„Forma finală a PNRR după foarte multe discuții, foarte multe negocieri, foarte multe perioade de discuții informale cu Comisia Europeană, cu colegii din Parlament este o formă echilibrată. Toate domeniile importante în acest moment pentru România, domeniile care pot fi susținute din acest fond se regăsesc în PNRR. Toate domeniile, de la Transport, Sănătate, Infrastructură Mare, Învățământ, sunt acoperite și acele criterii care se referă la partea de energie regenerabilă, verde și partea digitală”, a spus, potrivit Mediafax, Kelemen Hunor.

Vicepremierul precizează că FMI nu este parte a PNRR

„Nici vorbă de așa ceva! (...) Aici este vorba de o relație contractuală între statele membre și Comisia Europeană, în care FMI-ul nu are ce să caute, nu are mecanisme, nu este parte din acest contract, între ghilimele, dintre statele membre și Comisia Europeană. Nu am discutat așa ceva niciodată nici în coaliție, nici în Guvern, nici la nivelul Comisiei nu au fost astfel de discuții. Deci este exclusă o astfel de variantă”, a adaugat liderul UDMR.

PSD, moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu pe 14 iunie. Ce zice Kelemen Hunor

Kelemen Hunor mai afirmă că în opinia sa, moțiunea de cenzură anunțată de PSD, după prezentarea PNRR în Parlament, „nu va trece și Guvernul merge mai departe”.

Social-democrații depun pe data de 14 iunie 2021 moțiune de cenzură, „având ca obiect principal eșecul guvernului în privința PNRR”, a anunțat, săptămâna trecută, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Amintim că Ludovic Orban a comentat anunțul privind moțiunea de cenzură care va fi depusă pe data de 14 iunie de PSD.

„O bulă de săpun. Trebuiau și ei să depună o moțiune de cenzură. Oricum ar fi depus moțiue și dacă nu era PNRR. Dar noi ne bucurăm că depun moțiune de cenzură pe tema PNRR pentru că avem din nou ocazia să prezentăm românilor ce vom face cu aceste resurse importante”, a spus Ludovic Orban.