Kamara rupe tăcerea despre iubita lui Reghe: Niciodată mai mult de o noapte! Mă durea să văd o tânără care își irosea viața

Kamara a vorbit pentru prima dată despre relația pe care a avut-o cu actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc.

În urmă cu o săptămână, în presă au apărut mai multe imagini cu cei doi din perioada în care formau un cuplu, iar acum, artistul spune că nu a fost nimic serios între ei și că s-au văzut de câteva ori. În plus, Kamara a spus că a cunoscut-o pe Corina Caciuc la Călimănești, după un spectacol, când aceasta l-a abordat.

"Formația mea avea turneu prin țară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă, spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viața a visat să mă cunoască. Eram la Călimănești și nici nu știam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei.

Ulterior, am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema! Eu sunt îndrăgostit de când mă știu de muzică și de copiii mei. În rest, este distracție. Eu nu am locuit cu fata asta. Am văzut-o sporadic de câteva ori, cred, când o chemam pe la mine: cele două seri petrecute la Călimănești și parcă una la mare, una la București și, ultima, la Ploiești. Atât. Niciodată mai mult de o noapte! Niciodată nu a intrat în casa mea. Chiar mi-am adus aminte. Acum un an când am vorbit, chiar i-am trimis filmulețul și pozele neștiind că este amanta lui Reghe", a declarat Kamara, citează Spectacola.ro.

"Mă durea cumva sufletul să văd o tânără care își irosea viața"

Filmulețul cu pricina a stârnit un val de reacții în mediul online. În imagini, actuala iubită a lui Reghecampf, pe atunci doar o adolescentă, îi promitea lui Kamara că se va ține de școală. Cântărețul încerca să o convingă să își continue studiile și să se lase de fumat.

"Mă durea cumva sufletul să văd o tânără care își irosea viața, care nu mergea la școală, care fuma enorm, care nu se trata de diferite boli, care nu avea legătură cu părinții ei, care bea enorm, considerând că o astfel de viață se irosește aiurea și tinerețea nu e veșnică și cea mai mare rușine pentru o femeie este să fie tratată așa de bărbați. Chiar lecția aceea de viață a fost ca ea să conștientizeze că se va face de cel mai mare râs dacă nu se oprește și dacă nu o ia pe calea cea bună și normală pentru un om", a mai spus el.

