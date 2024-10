Kamala Harris, comparată cu un copil de 3 ani, după ce era să-și taie mâna: Vă rog să nu atingeți nimic / video viral

„Iată, o tijă în formă de U”, a informat un angajat de la Hemlock Semiconductors din Saginaw în timp ce Kamala Harris se apropia de o bucată mare de siliciu acoperită cu ceea ce părea a fi folie de plastic, potrivit New York Post.

„Pot să-l ating?” întrebă candidata democrată în timp ce mâna ei dreaptă plutea deasupra tijei metaloidului.

„Nu atingeți”, a răspuns imediat muncitorul din fabrică.

„Vă rog să nu atingeți nimic”, a adăugat angajatul purtând cască de protecție, în timp ce Harris se apropia de placa cu bucăți de cristal de siliciu, chiar dincolo de afișajul U-rod.

„Acestea sunt foarte ascuțite”, a precizat un alt bărbat din apropiere.

„OK... și strălucitoare”, a adăugat ea, de data aceasta păstrându-și distanța față obiect.

Câțiva utilizatori ai rețelelor de socializare au comparat comportamentul lui Harris în turneul fabricii cu incompetenta Selina Meyer – vicepreședintele fictiv al show-ului de comedie „Veep” de la HBO.

„E direct din Veep”, a scris fostul specialist în comunicare al Comitetului Național Republican, Steve Guest, pe X, împărtășind un clip cu Harris în turneu.

„Este total neajutorată”, a postat contul Trump War Room X.

„Parcă plimbi cu un copil de 3 ani”, a argumentat un alt utilizator al rețelelor sociale.

Hemlock Semiconductors este singurul producător cu sediul în SUA de polisiliciu hiperpur, o componentă cheie a cipurilor semiconductoare.

