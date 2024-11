Kamala Harris a apelat cu disperare la artiști care au cântat melodii pline de injurii: Știm exact publicul pe care îl vizează / video

Continuând tendința de a recruta staruri pop și celebrități pentru a mobiliza alegătorii, campania Kamalei Harris a invitat-o pe Gloria Hallelujah Woods, în vârstă de 25 de ani, originară din Memphis — cunoscută sub numele de scenă GloRilla — să cânte în fața unui public din Wisconsin, vineri, notează BREITBART.

Artista a interpretat hitul ei „TGIF”, în care se laudă că are relații intime cu iubiții altor femei.

Utilizatorii rețelelor sociale au ridiculizat performanța, unii glumind că melodia conținea atât de multe injurii încât, practic, fiecare al doilea cuvânt trebuia cenzurat. Alții și-au exprimat exasperarea față de încercarea de a atrage votanții de culoare de către Kamala Harris prin intermediul numeroaselor sale celebrități.

„Mi-e foarte rușine că Kamala Harris a avut-o pe GloRilla cântând TGIF în campanie… doar râzând și dansând pe scenă, melodia avea atât de multe înjurături încât abia a putut să o interpreteze”, a scris o femeie pe X.

„Într-adevăr, vreau ca Partidul Democrat să ne ia pe noi, cei de culoare, în serios”, a adăugat ea.

„Și nu e vorba despre GloRilla… Nu o blamez pentru că a profitat de oportunitate… E vorba de acești demoni de democrați care joacă aceleași cărți din nou și din nou și știm exact publicul pe care îl vizează cu asta”, a scris un bărbat.

Campania Kamalei Harris a fost anterior criticată pentru includerea unei reprezentații de twerking a cântăreței Meg Thee Stallion la unul dintre primele mitinguri politice din iulie.

De asemenea, cântăreața Cardi B a apărut la un miting al Kamalei Harris în Wisconsin, vineri, iar în timp ce teleprompterul pentru artistă s-a defectat, ea a fost nevoită să stea în picioare, stânjenită, până când un membru al echipei i-a dat un telefon cu discursul pregătit.

GloRilla performing at Kamala Harris rally in Milwaukee. She had mute every other word to make it somewhat appropriate. The crowd is CLEARLY disappointed pic.twitter.com/d623wvJcfN