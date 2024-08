Kamala Harris a acceptat nominalizarea democraților pentru cursa prezidențială spre Casa Albă

Delegațiile din toate statele și teritoriile SUA și-au exprimat încă o dată sprijinul pentru Kamala Harris, vicepreședintele în funcție, în cadrul unui vot pur ceremonial, însoțit de muzică, efecte de lumină, scurte discursuri și multe aplauze în sală, relatează DPA, scrie Agerpres.

Astfel, Kamala Harris a acceptat nominalizarea Partidului Democrat pentru candidatura la alegerile prezidențiale din SUA, cu Tim Walz, pentru funcția de vicepreședinte.

”Tuturor celor din Chicago și din întreaga Americă, vă mulțumesc”, a declarat Kamala Harris, marți seara, din Milwaukee, în timp ce Convenția Națională Democrată a declarat-o aproape în unanimitate pe vicepreședintă candidatul partidului la Casa Albă, în cadrul unui ceremonial de apel rockin'.

”Suntem atât de onorați să fim candidații voștri. Aceasta este o campanie condusă de oameni și, împreună, vom deschide o nouă cale de urmat, un viitor al libertății, al optimismului și al credinței”, a mai spus Kamala Harris.

