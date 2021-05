Ultima decizie. Judecătorii propuşi pentru suspendare au obținut a patra amânare

Ultima decizie a Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru Judecători în materie disciplinară - este amânarea pronunțării cu majoritate pentru data de 26 mai. Atunci, ar trebui să se decidă sau nu suspendarea judecătorilor cercetați disciplinar pentru derapajele de pe un grup de Facebook.

Judecătorii Dragoş Călin, preşedintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, de la Curtea de Apel Bucureşti, Laurenţiu Grecu, de la Tribunalul Mehendinţi și Alina Gioroceanu, de la Tribunalul Olt au obținut astfel, ieri, a patra amânare. Prima amânare a fost anunțată în 23 aprilie, a doua amânare, în 12 mai, iar a treia, în 14 mai.

Cum s-a ajuns aici - Cronologia evenimentelor

1. Cele patru episoade de pe grupul de Facebook "Forumul magistraţilor" și de pe grupul de Whatsapp al unei asociaţii profesionale a procurorilor

Scandalul 'Justice Leaks' a început odată cu publicarea a patru episoade de către stiripesurse.ro.

- Aproximativ 2000 de magistrați din România au dezbătut pe grupul de Facebook "Forumul magistraţilor", fără inhibiţii şi fără limitările impuse de propriul statut, diverse decizii politice, conduita Consiliului Superior al Magistraturii ori păreri despre activitatea altor magistraţi.

Vorbim de mesajele cu caracter politic, jignirile la adresa unor politicieni şi magistraţi, acuzaţii la adresa unor servicii secrete, atacurile la CCR şi 'ținte' puse pe mai mulți jurnaliști.

- Apoi, au apărut în presă mesaje de pe grupul de Whatsapp al unei asociaţii profesionale a procurorilor. Trei dintre membri erau supărați că au ajuns în atenția Inspecției Judiciare. Printre cei vizați în discuții se numără și Codruţ Olaru, reprezentantul procurorilor PÎCCJ, DNA şi DIICOT în Consiliul Superior al Magistraturii, care nu a fost un adversar al funcţionării SIIJ.

- Alte mesaje de pe grupul de Facebook "Forumul magistraţilor" şi de pe grupul de Whatsapp al unei asociaţii a procurorilor: discuții despre oameni politici și magistrați. Magistraţii activişti au preferaţii lor, printre care Ana Birchall şi Stelian Ion, dar și oameni pe care îi critică intens, precum Iohannis, Gorghiu, Scântei, Predoiu sau Dăncilă.

- Ultimul episod a venit cu postări și comentarii de pe grupul de Facebook "Forumul magistraţilor": Caius Marcius a recunoscut că este Bogdan Pîrlog; s-au continuat dezbaterile pe marginea unui dosar în curs de soluționare și Valeriu Matei, care ar fi contul folosit de Camelia Bogdan, a arătat interes cu privire la interceptarea conversațiilor private.

2. Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu toată corespondența magistraților devoalată drept 'Justice Leaks'. Anterior, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a cerut IJ să intervină de urgență și să analizeze derapajele verbale ale magistraților.

3. Se începe cercetarea disciplinară împotriva a opt judecători și se cere suspendarea din magistratură a trei dintre aceștia

Cei vizați de suspendare sunt judecătorii Dragoş Călin, preşedintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, de la Curtea de Apel Bucureşti, Laurenţiu Grecu, de la Tribunalul Mehendinţi, şi Alina Gioroceanu, de la Tribunalul Olt.

4. Judecătorul Bogdan Mateescu, președintele CSM, intervine în scandal

În cele din urmă, în scandalul 'Justice Leaks' a intervenit și judecătorul Bogdan Mateescu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. El a transmis că magistraţii sunt liberi să aibă opinii, încurajându-le, dar subliniază că acestea nu pot fi sub forma unor injurii sau a unor afirmații care depășesc obligațiile profesionale.

5. Ministrul Justiției, Stelian Ion, intervine și el în 'Justice Leaks'

Ministrul Stelian Ion a afirmat pe Facebook că în proiectele de modificare a Legilor Justiţiei a propus întărirea dreptului la liberă exprimare a magistraţilor și le-a cerut magistraţilor "să nu tacă şi să nu se teamă".

"Nu am agreat nici ideea ca ministrul Justiţiei să poată exercita acţiunea disciplinară împotriva magistraţilor. De asemenea, deşi am primit, la rândul meu, unele critici la adresa activităţii de ministru din partea unor magistraţi, nu întotdeauna într-un limbaj adecvat, chiar dacă a fost neplăcut, nu am considerat că aceste abordări contondente ar trebui pedepsite în vreun fel. Am încercat să dau la o parte ambalajul neplăcut şi să recepţionez ideea. Nu putem sta cu urechea lipită de uşă pentru a asculta ce vorbesc între ei magistraţii şi nu putem tolera ca societate ca magistraţii să fie urmăriţi, filaţi în timpul lor liber", mai spunea, printre altele, Stelian Ion.

6. Comisia Europeană își arată încrederea în CSM

A intervenit și Comisia Europeană, care și-a exprimat încrederea că membrii Consiliului Superior al Magistraturii vor analiza situaţia magistraţilor ce şi-au atacat colegii sau au purtat discuții politice - desigur, ţinându-se seamă de regulile aplicabile libertăţii de exprimare.

7. IJ cere și suspendarea lui Bogdan Pîrlog

Inspecția Judiciară a cerut apoi și suspendarea procurorului militar Bogdan Pîrlog, copreședintele Asociației Inițiativa pentru Justiție, tot pentru comentarii. Cererea în cazul celui despre care sunt dovezi că s-ar fi 'ascuns' în spatele contului 'Caius Marcius' se va judeca pe 2 iunie, de Secția pentru Procurori în materie disciplinară.

8. Apar comentariile lui Mateescu

Săptămâna trecută au apărut publice comentariile judecătorului Bogdan Mateescu (președinte CSM), pe site-ul slugarete.wordpress.com. În spatele acestui site se pare că ar fi Dragoș Călin și posibil și Bogdan Pîrlog.

Zvonurile spun că s-ar părea că oamenii din 'gașca Rezist' ar fi pus o 'țintă' pe Bogdan Mateescu pentru că i-ar fi trădat și ar fi trecut în 'gașca Savonea'.

9. CSM se pronunță în cererea de suspendare a celor trei judecători cu amânarea

Așa cum am menționat la începutul acestui articol, pe 19 mai, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru Judecători în materie disciplinară - a decis amânarea pronunțării cu majoritate pentru data de 26 mai, în cazul cererii de suspendare a judecătorilor cercetați disciplinar pentru 'derapajele verbale', respectiv Dragoş Călin, Laurenţiu Grecu și Alina Gioroceanu.

Cum ar putea evolua 'Justice Leaks'

În continuare, se așteaptă sesizarea Inspecției Judiciare și cu privire la președintele CSM Bogdan Mateescu, în vederea cercetării disciplinare - comentariile lui se aseamănă cu ale celorlalți, poate chiar mai grave.

Totodată, se crede că ar trebui solicitată și suspendarea din magistratură a lui Bogdan Mateescu și astfel s-ar ajunge la plecarea lui și din funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.