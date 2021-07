Jurnalistul Mihai Dolinschi a murit. Avea doar 29 de ani

Doliu în redacţia Telekom Sport şi în presa sportivă din România. Jurnalistul Mihai Dolinschi s-a stins din viaţă la doar 29 de ani.

”Colegul nostru, Mihai Dolinschi, a fost găsit fără suflare în locuinţa din Bucureşti, luni seara, de cei apropiaţi.

Cauzele decesului său nu sunt cunoscute, momentan.

Mihai Dolinschi a fost jurnalist şi comentator sportiv al Telekom Sport România şi Look Sport. În 2018 a fost declarat cel mai bun tânăr jurnalist sportiv al anului în România. Materialele şi analizele sale tactice au putut fi citite şi pe site-ul telekomsport.ro”, a scris telekomsport.ro.

Ce spunea jurnalistul Mihai Dolinschi despre activitatea sa pe blogul personal:

Din iunie 2015 fac parte din „Telekom Sport”. Până în acel moment am avut scurte perioade de colaborări cu oameni din fotbal.

În martie 2016 am comentat primul meu meci de fotbal, dar abia din ianuarie 2017 pot să mă consider cu adevărat comentator sportiv cu roluri depline. Am comentat meciuri din Premier League, La Liga, Liga 2, Liga 1, Barajul de promovare mentinere în Liga 1, Liga 4, Uefa Champions League, Europa League, Serie A, Bundesliga, finala Cupei Franței, plus campionatele din Cehia, Ucraina și Rusia. Cele mai importante meciuri la care am fost la microfon sunt: Juventus- AC Milan, Liverpool-West Ham, Deportivo La Coruna-Real Madrid, Barcelona-Real Betis, Sevilla-Barcelona și Manchester City-Sahtior.

În aprilie 2019, am fost desemnat tânărul jurnalist sportiv al anului în cadrul Galei premiilor Ascociației Presei Sportive.

Acest blog este din dorința de a dezbate cât mai mult cu prietenii de pe Facebook cele mai importante evenimente. Am posibilitatea de a scrie despre orice eveniment sportiv și de a comunica alături de prieteni, amici și de cei care mă ascultă și urmăresc, iar asta mă pasionează. Veți găsi aici în special analize, evenimente importante din istoria fotbalului dar și întrebări. (sursa blogului său: https://mihaidolinschicom.wordpress.com/about/).