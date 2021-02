Jojo, imobilizată la pat. Clipe de coșmar: Trebuie să vă spun

După ce s-a distrat în vacanța din Republica Dominicană, Jojo, pe numele întreg Cătălina Grama, a avut parte la întoarcerea acasă, de o surpriză neplăcută și a rămas imobilizată la pat.

"Sunt zece zile în repaus cu spatele. Trebuie să vă spun că nu am nimic la coloană, nimic grav cel puţin. Am o inflamaţie destul de mare, nu trebuie nimic operat. Am fost la consultaţie, am făcut RMN şi trebuie să urmez un tratament cu anti-inflamatoare şi analgezice şi să stau la pat", a dezvăluit Jojo pe o reţea de socializare.

